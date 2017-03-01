Едва успел закончиться 20-й тур отечественного мини-футбольного первенства в высшей лиге, как его уже готовится сменить следующий, 21-й, который выведет команды на финальную треть «гладкого» чемпионата.



Фото: МФК «Столица»

Набрав во втором круге прекрасный ход (5 матчей — 5 побед), «Лидсельмаш» в пятницу, 5 марта, едет в Светлогорск, где ему предстоит сыграть с местным ЦКК. Трудно представить сценарий, при котором прошлогодний чемпион потеряет здесь очки, поэтому за создание необходимого давления на идущих выше ВРЗ и «Столицу» поклонникам лидчан можно не переживать.

Отвечать «Столица» и «ВРЗ» собираются в матчах с командами разных калибров. Если «айтишники» будут проводить пятый матч за последние десять дней с крепким БЧ, то «вагоноремонтникам» предстоит сыграть с осевшим в нижней части турнирной таблицы «АК Южным». Тем не менее, в обоих противостояниях гранды не выглядят явными фаворитами, поэтому фактор усталости («Столица») и фактор игрового кризиса («ВРЗ») вполне могут позволить их менее рейтинговым соперникам добиться успеха.

В идущей следом тройке свои интриги. Здесь уже «Дорожник», стараясь не отпустить «Лидсельмаш» в отрыв, будет сражаться дома с «Форте», а «Витэн» и МАПИД сойдутся в очном противостоянии, победа в котором может позволить «энергетикам» сделать солидный шаг вперед в борьбе за важную четвертую позицию.

Гродненское «УВД-Динамо» и микашевичский «Гранит» будут синхронно пытаться повысить свои шансы на плей-офф. «Милиционеры» сыграют с «Аматарам» (6 поражений подряд), «Граниту» предстоит игра с «Динамо-БНТУ» (предпоследняя строка чемпионата). Мешать им в этом будет текущий обладатель заветной восьмой позиции — «Борисов-900», который примет дома минскую «Охрану-Динамо».

Игровая программа тура начнется в пятницу, 3 марта, а закончится в воскресенье, 5 марта. За результатами всех поединков 21-го тура можно следить в текстовом режиме on-line на официальном сайте МФК «Столица».

21-й тур

3 марта

ЦКК — «Лидсельмаш»

БЧ — «Столица»

МАПИД — «Витэн»

«АК Южный» — ВРЗ

4 марта

«Дорожник» — «Форте»

«Борисов-900» — «Охрана-Динамо»

«Гранит» — «Динамо-БНТУ»

5 марта

«УВД-Динамо» — «Аматар».