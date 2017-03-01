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Минюст Беларуси за внедрение медиации в средних школах

02.03.2017 20:11 — Разное | Ежедневник  
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Минюст Беларуси за внедрение медиации в средних школах

Соответствующая информация размещена на сайте министерства по итогам участия представителей Минюста в семинаре-тренинге "Совершенствование национальной модели школьной медиации".

 Практикующие медиаторы на семинаре поделились опытом продвижения медиации в средних школах Беларуси, где эта процедура проводится непосредственно с участием школьников, педагогов, родителей.

Она предполагает обучение мирному урегулированию конфликтов. Участники также ознакомились с организацией работы школьных служб примирения в России.

Было отмечено, что для формирования у детей положительных качеств и нравственного самосознания необходимо создавать соответствующие условия, организовывать и постоянно сохранять сферу их личностных отношений, стимулировать самодеятельность, свободу в становлении отношений друг с другом. К таким условиям, по мнению участников мероприятия, относится создание в общеобразовательных учреждениях служб примирения.

Работа медиаторов в таких службах будет способствовать разрешению конфликтов среди детей, поможет обучить школьников навыкам и способностям конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Министерство юстиции Беларуси как орган госуправления, задачей которого является создание благоприятных условий для развития медиации, поддерживает предложение по внедрению медиации в учреждениях образования.

Семинар-тренинг был организован учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право" совместно с международной неправительственной организацией Penal Reform International.

 
 
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Соответствующая информация размещена на сайте министерства по итогам участия представителей Минюста в семинаре-тренинге "Совершенствование национальной модели...

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