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Россиянин предложил 2,9 тысячи долларов за то, чтобы его сын вывел на поле Ибрагимовича
Российский болельщик предложил заплатить 170 тысяч рублей (более 2,9 тысячи долларов) за то, чтобы его сын вывел на поле Златана Ибрагимовича перед матчем «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом в своем
— Вчера позвонил незнакомый человек, предложил 170 000 рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди, — написал Бодылевский.
Думается, узнай о ситуации сам Ибрагимович, это ему вряд ли понравилось бы. Еще во времена выступлений Златана за «Пари Сен-Жермен» в подтрибунном помещении перед выходом на поле пожилой мужчина попытался подменить сопровождающего звезду мальчика, однако знаменитый нападающий заметил хитрость и не позволил провести махинацию.
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Поединки «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» пройдут 9 и 16 марта. Первая встреча состоится в Ростове, ответная — в Манчестере. Цвета ростовской дружины защищает лучший футболист Беларуси 2016 года Тимофей Калачев, который впервые в карьере столь далеко прошел в еврокубках.
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Российский болельщик предложил заплатить 170 тысяч рублей (более 2,9 тысячи долларов) за то, чтобы его сын вывел на поле Златана Ибрагимовича перед матчем "Ростова" и...
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