Российский болельщик предложил заплатить 170 тысяч рублей (более 2,9 тысячи долларов) за то, чтобы его сын вывел на поле Златана Ибрагимовича перед матчем «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.

— Вчера позвонил незнакомый человек, предложил 170 000 рублей, чтобы сын выводил Ибрагимовича. На что готовы люди, — написал Бодылевский.





Думается, узнай о ситуации сам Ибрагимович, это ему вряд ли понравилось бы. Еще во времена выступлений Златана за «Пари Сен-Жермен» в подтрибунном помещении перед выходом на поле пожилой мужчина попытался подменить сопровождающего звезду мальчика, однако знаменитый нападающий заметил хитрость и не позволил провести махинацию.

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Поединки «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» пройдут 9 и 16 марта. Первая встреча состоится в Ростове, ответная — в Манчестере. Цвета ростовской дружины защищает лучший футболист Беларуси 2016 года Тимофей Калачев, который впервые в карьере столь далеко прошел в еврокубках.