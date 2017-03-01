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Через два года все госорганы будут в облаках

02.03.2017 20:59 — Разное | Ежедневник  
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Через два года все госорганы будут в облаках

К концу 2018 года все госорганы будут использовать Республиканскую облачную платформу beCloud. Речь идет о более чем 60 государственных органов и организаций.

Об этом  сообщил сегодня журналистам генеральный директор beCloud Сергей Поблагуев, передает БЕЛТА.

"Уже подписан соответствующий документ - к концу 2018 года все госорганы "переедут" на нашу облачную платформу", - пояснил Сергей Поблагуев.

Генеральный директор компании рассказал, что beCloud уже работает с Министерством по налогам и сборам. Среди крупных коммерческих клиентов - компания МТС.

"Когда мы говорим о переносе систем госорганов к нам на платформу, то понимаем, что это по большей части техническая работа. Но она дает возможность не думать о том, как организовать сам процесс, она позволяет думать о том, как создавать новые сервисы, новые услуги. Мы просто вооружаем наши госорганы нужным инструментарием", - подчеркнул Сергей Поблагуев.

Компания beCloud презентовала сегодня два ключевых проекта облачных технологий - Республиканский центр обработки данных и Республиканскую облачную платформу.

"Крупнейший центр обработки данных в Беларуси - дата-центр beCloud - является одним из самых современных в Восточной Европе. Облачная платформа, которая размещается на базе дата-центра, не имеет аналогов на белорусском рынке и уже доступна в тестовом режиме государственным и коммерческим организациям", - отметили в компании. Создание национальной облачной платформы позволит государству и бизнесу существенно снизить затраты на ИТ.


 
 
 
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К концу 2018 года все госорганы будут использовать Республиканскую облачную платформу beCloud. Речь идет о более чем 60 государственных органов и организаций.

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