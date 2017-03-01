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"Будем не только смеяться". Вячеслав Глеб подписал новый контракт с "Крумкачамi"

02.03.2017 21:17 — Разное | Tut.by  
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Белорусский 34-летний нападающий Вячеслав Глеб подписал контракт с «Крумкачамi». Соглашение рассчитано до конца 2017 года, сообщает официальный сайт «воронов».


Вячеслав Глеб. Фото: Роман Шевцов, krumka.by

За карьеру Вячеслав успел поиграть в Германии, Швейцарии, Китае и Греции. В Беларуси Глеб выступал за «Динамо-Минск», МТЗ-РИПО, «Гомель», «Торпедо-БелАЗ» и «Крумкачы».

Всего в 205 играх Вячеслав Глеб забил 56 мячей и отдал 48 голевых пасов.

В 2016 году нападающий стал лучшим бомбардиром «Крумкачоў», забив 7 мячей и отдав 1 голевой пас.

Сам футболист так прокомментировал подписание контракта:

— Очень рад остаться в команде! «Крумкачы» стали мне как семья, здесь такая семейная атмосфера. Но будем не только смеяться, но и работать, чтобы этот сезон стал удачнее, чем предыдущий. Многие игроки пишут, давай уже скорее подписывай, приезжай к нам на сбор. Естественно, я тоже буду очень рад опять увидеть всех.

— Болельщики шутят, что ты контракт долго не подписывал для того, чтобы сэкономить «Крумкачам» на зарплате.

— Я же говорю, я всё делаю для «Крумкачоў», цените это (смеется).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За карьеру Вячеслав успел поиграть в Германии, Швейцарии, Китае и Греции. В Беларуси Глеб выступал за "Динамо-Минск", МТЗ-РИПО, "Гомель", "Торпедо-БелАЗ" и "Крумкачы".

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