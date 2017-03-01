



Индекс продовольственных цен слегка поднялся в феврале, ознаменовав этим седьмой месяц подряд непрерывного роста, что было обусловлено, главным образом, повышением цен на пшеницу и кукурузу, сообщили "Ежедневнику" в ФАО.

Индекс продовольственных цен ФАО составил в среднем 175,5 пунктов в феврале, достигнув своей наивысшей отметки почти за два года, повысившись на 0,5% по сравнению со своим пересмотренным значением в январе и на 17,2% по сравнению с февралем 2016 года.

Индекс цен на зерно ФАО вырос на 2,5% с января в результате роста цен на пшеницу, а также незначительного повышения цен на кукурузу и рис.

Индекс продовольственных цен ФАО представляет собой средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп. Рост был зарегистрирован в четырех из пяти суб-индексов в феврале.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 4,1% на фоне замедления роста мирового спроса на пальмовое масло, а также более высоких прогнозов на урожай сои для Бразилии и Аргентины, двух важнейших стран-экспортеров.

Индекс цен ФАО на мясо вырос на 1,1%, подстегиваемый ростом цен на говядину, так как ремонт стада в Австралии привел к сокращению предложения говядины. Индекс цен на молочные продукты вырос незначительно, главным образом, в результате роста цен на масло и сухое цельное молоко.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 0,6% в феврале, поскольку дефицит предложения в Бразилии был лишь частично компенсирован увеличением посевных площадей под сахарную свеклу в Европейском Союзе.

Ранние прогнозы на 2017 год

ФАО также выпустила свой первый прогноз по мировому производству пшеницы на 2017 год, прогнозируя объем производства на уровне 744,5 млн тонн, что будет означать снижение на 1,8% по сравнению с рекордным уровнем производства 2016 года.

Фермеры в Северной Америке сократили посевы в пользу более дорогих культур, тогда как прогнозы на урожай озимой пшеницы остаются устойчивыми в Российской Федерации, ЕС, Китае, Индии и Пакистане, говорится в Сводке ФАО предложения зерновых и спроса на зерновые.

Прогноз по производству фуражного зерна, главным образом, кукурузы, по большей части благоприятен в южном полушарии, где урожай практически созрел. Значительный рост спроса прогнозируется в Аргентине и Бразилии, тогда как более влажные климатические условия на большей части юга Африки указывают на значительное восстановление после засухи, которая привела к сокращению производства в прошлом году, хотя нашествие гусениц может также ограничить рост производства в некоторых странах субрегиона.

Прогнозы на 2017 год по производству рисовых культур вдоль и к югу от экватора остаются неоднозначными, при этом и производство, и потребление, по прогнозам, вырастут незначительно.

Глобальная ситуация с предложением зерновых и спросом на зерновые в 2016/17 годы останутся в целом «комфортными» на протяжении третьего сезона подряд, сообщает ФАО.

Общий спрос на пшеницу для непосредственного потребления человеком, как ожидается, вырастет на 1,1% за год, в то время как спрос на корма увеличится на целых 6%. Мировые запасы пшеницы, как ожидается, вырастут на 6,6% или на 15 млн тонн до почти 240 млн тонн вследствие пополнения запасов в Австралии, Китае, России и США.

Мировой товарооборот зерновых в 2016/17 году прогнозируется на уровне 393 млн тонн, что означает небольшое снижение по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и отражает резкое сокращение на 4,5% торговли фуражным зерном, даже несмотря на рост товарооборота пшеницы на 3% и риса - на целых 4%.