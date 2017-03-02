Футболисты БАТЭ ничьей с мариупольским «Ильичевцем» завершили 2 марта спарринговую программу второго сбора в Турции, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.



Александр Володько вывел БАТЭ на поле с капитанской повязкой и заработал 2 (1+1) бомбардирских балла. Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Ильичевец» — 2:2

2 марта. Белек. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: Д. Щербицкий, В. Жук, М. Остоич, Е. Яблонский, Ю. Кендыш, М. Володько (В.Малькевич, 60), Е. Березкин (М.Иванич, 67), А. Джигеро, А. Володько (капитан), Д. Антилевский, А.Рушевич.

Запасные: С. Веремко, А. Чичкан, А. Риос, М. Жавнерчик, Д. Поляков, Н. Милунович, И. Стасевич, М. Гордейчук, В.Родионов.

Голы: 1:0 — В. Жук (12, пас — А. Володько). 1:1 — (14). 1:2 — (41). 2:2 — А. Володько (53, пас — А. Рушевич).

В поединке с «Ильичевцем», который после 20 туров с отрывом в 5 очков лидирует во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины, штаб БАТЭ предоставил отдых многим лидерам команды.

Резервисты в целом смотрелись уверенно. А 22-летний новобранец БАТЭ полузащитник Владислав Жук даже отметился первым голом в составе борисовчан, открыв счет на 12-й минуте.

Правда, уже в конце первого тайма БАТЭ оказался в роли догоняющего (1:2). Причем перед вторым пропущенным голом 19-летний борисовчанин Дмитрий Антилевский поразил ворота украинской команды, но судьи мяч не засчитали, зафиксировав офсайд.

Впрочем, уже в начале второго тайма Александр Володько, выведший на поле команду с капитанской повязкой, сравнял счет, который до финального свистка больше не менялся.

На втором сборе в Турции БАТЭ провел четыре спарринга. В предыдущих встречах борисовчане потерпели поражение от тбилисского «Динамо» — 0:2, а затем одолели казахстанские команды «Ордабасы» — 3:1 и «Иртыш» — 1:0.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.