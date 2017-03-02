﻿ БАТЭ сыграл вничью с лидером 2-го дивизиона чемпионата Украины. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

БАТЭ сыграл вничью с лидером 2-го дивизиона чемпионата Украины

02.03.2017 21:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты БАТЭ ничьей с мариупольским «Ильичевцем» завершили 2 марта спарринговую программу второго сбора в Турции, сообщает официальный сайт 13-кратных чемпионов Беларуси.


Александр Володько вывел БАТЭ на поле с капитанской повязкой и заработал 2 (1+1) бомбардирских балла. Фото: fcbate.by

БАТЭ — «Ильичевец» — 2:2

2 марта. Белек. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: Д. Щербицкий, В. Жук, М. Остоич, Е. Яблонский, Ю. Кендыш, М. Володько (В.Малькевич, 60), Е. Березкин (М.Иванич, 67), А. Джигеро, А. Володько (капитан), Д. Антилевский, А.Рушевич.
Запасные: С. Веремко, А. Чичкан, А. Риос, М. Жавнерчик, Д. Поляков, Н. Милунович, И. Стасевич, М. Гордейчук, В.Родионов.

Голы: 1:0 — В. Жук (12, пас — А. Володько). 1:1 — (14). 1:2 — (41). 2:2 — А. Володько (53, пас — А. Рушевич).

В поединке с «Ильичевцем», который после 20 туров с отрывом в 5 очков лидирует во втором по рангу дивизионе чемпионата Украины, штаб БАТЭ предоставил отдых многим лидерам команды.

Резервисты в целом смотрелись уверенно. А 22-летний новобранец БАТЭ полузащитник Владислав Жук даже отметился первым голом в составе борисовчан, открыв счет на 12-й минуте.

Правда, уже в конце первого тайма БАТЭ оказался в роли догоняющего (1:2). Причем перед вторым пропущенным голом 19-летний борисовчанин Дмитрий Антилевский поразил ворота украинской команды, но судьи мяч не засчитали, зафиксировав офсайд.

Впрочем, уже в начале второго тайма Александр Володько, выведший на поле команду с капитанской повязкой, сравнял счет, который до финального свистка больше не менялся.

На втором сборе в Турции БАТЭ провел четыре спарринга. В предыдущих встречах борисовчане потерпели поражение от тбилисского «Динамо» — 0:2, а затем одолели казахстанские команды «Ордабасы» — 3:1 и «Иртыш» — 1:0.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты БАТЭ ничьей с мариупольским "Ильичевцем" завершили 2 марта спарринговую программу второго сбора в Турции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пройдут гастроли Калининградского областного музыкального театра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика