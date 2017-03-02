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Пожар на складе в Бресте: сгорели продукция, 2 погрузчика и станки
02.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Сообщение о пожаре на улице Суворова в Бресте поступило в МЧС утром 2 марта. Первые подразделения прибыли на место ЧП уже через две минуты.
По информации МЧС, огнем были уничтожены два фронтальных погрузчика, продукция и деревообрабатывающие станки. В качестве версии возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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Здание склада, принадлежащее местному ООО, горело в четверг утром в Бресте. Смотрите на видео, как спасатели областного центра ликвидировали возгорание.
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