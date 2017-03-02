﻿ Пожар на складе в Бресте: сгорели продукция, 2 погрузчика и станки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пожар на складе в Бресте: сгорели продукция, 2 погрузчика и станки

02.03.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сообщение о пожаре на улице Суворова в Бресте поступило в МЧС утром 2 марта. Первые подразделения прибыли на место ЧП уже через две минуты. 

По информации МЧС, огнем были уничтожены два фронтальных погрузчика, продукция и деревообрабатывающие станки. В качестве версии возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здание склада, принадлежащее местному ООО, горело в четверг утром в Бресте. Смотрите на видео, как спасатели областного центра ликвидировали возгорание.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Через два года все госорганы будут в облаках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика