Сообщение о пожаре на улице Суворова в Бресте поступило в МЧС утром 2 марта. Первые подразделения прибыли на место ЧП уже через две минуты.

По информации МЧС, огнем были уничтожены два фронтальных погрузчика, продукция и деревообрабатывающие станки. В качестве версии возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.