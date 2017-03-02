Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетил с официальным визитом Беларусь. За те дни, которые грузинский лидер провел в Минске, он успел дважды встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поговорить об экономике и торговле с премьером республики Андреем Кобяковым, обсудить с представителями профильных госорганов вопросы безопасности, развития гуманитарных связей.

Sputnik анализирует основные итоги визита.

Нет разногласий в политике, в экономике надо идти вперед

Как рассказала в четверг пресс-служба грузинского лидера, переговоры Лукашенко и Маргвелашвили, которые прошли накануне, продолжались более трех часов. Белорусским журналистам пришлось довольствоваться присутствием на коротком протокольном моменте встречи и пресс-релизами.

Во время встречи Лукашенко отметил, что белорусско-грузинские отношения развиваются системно и целенаправленно, страны заинтересованы в глубоком экономическом сотрудничестве и взаимной поддержке друг друга в политической сфере.



© Фото: пресс-служба президента Грузии О чем свидетельствует вторая встреча Лукашенко и президента Грузии?

"Мы никогда не дружили против кого-то и не собираемся, но у нас есть свои интересы, они основаны на глубокой истории и историческом прошлом наших отношений. И мы будем их отстаивать", — заявил Лукашенко во время переговоров в формате "один на один".

Во время переговоров в расширенном составе Лукашенко отметил, что за сравнительно короткий период времени после его визита в Грузию межгосударственные отношения двух стран вышли на качественно новый уровень. Их развитие приобрело системный и целенаправленный характер. Белорусский президент добавил, что двигателем взаимовыгодного партнерства служит тесное экономическое сотрудничество.

Лукашенко также отметил, что во время его визита в Грузию стороны договорились о том, чтобы в перспективе довести взаимный товарооборот до 200 миллионов долларов. "С учетом стоимости услуг по итогам прошлого года он приблизился к стомиллионной отметке. Это рекордный показатель за последние пять лет. Как видим, при таких темпах обозначенная цель вполне достижима. Нужно только задействовать имеющиеся резервы для дальнейшего роста", — сказал белорусский президент.

Он подчеркнул, что Беларусь готова предоставить грузинским компаниям самые выгодные условия для ведения бизнеса в стране.

Президент выразил заинтересованность белорусской стороны в поставках из Грузии плодоовощной продукции и в совместной ее переработке.

По его словам, обоюдный интерес также представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Грузия должны уделить внимание новым инициативам, если хотят и дальше развивать сотрудничество.

Об экономике более конкретно

Более детально перспективы белорусско-грузинского сотрудничества в экономике были рассмотрены на встрече Маргвелашвили с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым в четверг в Минске.



© Фото: пресс-служба президента Грузии Маргвелашвили пригласил Лукашенко посетить Грузию

Как сообщает пресс-служба белорусского правительства, Кобяков заявил, что Минск рассматривает Грузию как важного и перспективного партнера в Закавказье. По его словам, уровень отношений между странами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество.

"Совместная реализация крупных проектов — это хорошая возможность укрепления нашего партнерства. Участие Беларуси в модернизации лифтового оборудования в жилом фонде Тбилиси и других крупных грузинских городах выгодно для обеих стран", — сказал Кобяков.

По его словам, "Могилевлифтмаш" готов реализовать пилотный проект по модернизации лифтов и в дальнейшем распространить эту практику по всей Грузии.

Сотрудничать в спорте, ЖКХ и IT

Новым перспективным направлением может стать взаимодействие в сфере строительства спортивных и социальных объектов, сказал Кобяков в ходе встречи.

В ближайшее время в Грузии планируется возведение ледовой арены, биатлонного стадиона, центра прыжков с трамплина олимпийского стандарта. Белорусские проектные и строительные организации готовы реализовать эти проекты "под ключ", если в этом будет заинтересованность грузинской стороны.

Грузии интересен белорусский опыт в сфере генерального планирования городского и регионального развития, организации движения общественного транспорта, работы коммунальных служб. Под эти и другие проекты Беларусь готова обеспечить поставки всей необходимой техники и оборудования.

Кобяков считает, что у Беларуси и Грузии есть значительный потенциал в использовании инфраструктуры технопарков для продвижения совместных научных проектов, развития инновационного предпринимательства и подготовки IT-специалистов.

Безопасность и туризм

Во время официального визита Маргвелашвили в Беларусь состоялась встреча руководителей аппаратов советов безопасности двух стран, сообщили Sputnik в Госсекретариате Совбеза.

"Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась и помощник президента Грузии по вопросам национальной безопасности — секретарь Совета национальной безопасности Датуна Раквиашвили обсудили перспективы расширения взаимовыгодных контактов", — отметили там.



© Фото: пресс-служба президента Грузии Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили

Стороны оговорили необходимость углубления сотрудничества государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Беларуси с компетентными ведомствами Грузии.

Во время визита Маргвелашвили в Минск представители двух государств много говорили о развитии туризма и о тех перспективах, которые открывает для граждан возможность безвизового посещения двух стран.

Грузия открыта для белорусского бизнеса и туристов, заявил Маргвелашвили в четверг на встрече с белорусским премьером.

"Существует много направлений, по которым мы можем работать. Грузия — страна туризма, экономических возможностей с учетом транзитного потенциала, развития сельского хозяйства, энергетики", — отметил Маргвелашвили.

Эксперты подвели итоги визита

Обсуждению итогов визита в Беларусь президента Грузии Георгия Маргвелашвили был посвящен видеомост Минск — Тбилиси в МПЦ Sputnik.

"Я скажу парадоксальную вещь, но внешняя политика Беларуси — это на 90% экономика. Нам не надо защищать свои имперские интересы, мы маленькая страна, поэтому наши лучшие друзья — это те, кто готов развивать белорусскую экономику и с помощью этого развиваться сам", — сказал эксперт с белорусской стороны — завкафедрой международных отношений Академии управления при президенте Сергей Кизима.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 5:21 / 33.90Mb / просмотров видео: 7) Sputnik/Павел Антонов, Валентин Филимонов © Sputnik/ Павел Антонов, Валентин Филимонов Сергей Кизима о визите президента Грузии

По его словам, визит президента Грузии в Беларусь тоже "на 90% экономика". Он заметил, что Грузии интересны не только белорусские товары, но и то, какими способами республика решала свои экономические проблемы.

"У Грузии дефицит сальдо внешней торговли — семь миллиардов долларов. Как эту проблему решить? У Беларуси есть опыт. Мы начинали с продовольственного дефицита, не знали, чем накормить людей, а завершили экспортом продовольствия более чем на 4 миллиарда долларов по прошлому году", — заметил Кизима.

Эксперт с грузинской стороны — доктор политических наук, профессор Вахтанг Маисая со своей стороны заметил, что сейчас на политической арене Грузии происходят сложные процессы. Поэтому, сказал он, белорусский фактор является тем, что связывает, объединяет и помогает помирить все ветви власти — президента, премьер-министра и правительство. Он также подчеркнул, что все решения и документы, которые планировалось подписать в Беларуси, Маргвелашвили согласовал с грузинским премьером.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:50 / 11.71Mb / просмотров видео: 5) Sputnik/Павел Антонов, Валентин Филимонов © Sputnik/ Павел Антонов, Валентин Филимонов Вахтанг МАИСАЯ о визите президента Грузии в Беларусь

"Весовые категории Лукашенко и Маргвелашвили отличаются очень сильно, но полномочия его (президента Грузии — Sputnik) во внешней политике конституционны и неприкосновенны", — сказал грузинский политолог.