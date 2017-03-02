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Памятник городовому появился в Минске

02.03.2017 20:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В центре белорусской столицы в преддверии 100-летнего юбилея органов внутренних дел Беларуси появился памятник городовому. В торжественной церемонии открытия помимо Шуневича принимали участие также министр культуры Беларуси Михаил Светлов, глава Следственного комитета Иван Носкевич, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Памятник городовому появился в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Фотофакт: Шуневич вручил генералам медали "100 лет белорусской милиции"

"Городовой получился очень аутентичный. Он сделан по фотографии настоящего минского городового, которую мы нашли в архиве. Правдиво все: начиная от медалей и заканчивая номером на кокарде форменной фуражки. Даже погоны у городового разные, как и было тогда. Ведь в те времена в основном брали на службу бывших солдат. Поэтому на одном плече у нашего городового армейский погон, с которым он увольнялся, а на другом — полицейский, который ему выдавали", — рассказал Шуневич.

Кроме того, к 100-летнему юбилею заметно обновилась и экспозиция милицейского музея. Это первая за его 30-летнюю историю реконструкция. Теперь в собрании — более 10 тысяч документов, вещей, фотографий и наград.

 
 
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У музея МВД в столице накануне 100-летия белорусской милиции открыли памятник городовому. Автором концепции стал лично министр внутренних дел Игорь Шуневич.

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