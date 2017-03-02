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Памятник городовому появился в Минске
02.03.2017 20:19 — Разное | Sputnik Беларусь
В центре белорусской столицы в преддверии 100-летнего юбилея органов внутренних дел Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
"Городовой получился очень аутентичный. Он сделан по фотографии настоящего минского городового, которую мы нашли в архиве. Правдиво все: начиная от медалей и заканчивая номером на кокарде форменной фуражки. Даже погоны у городового разные, как и было тогда. Ведь в те времена в основном брали на службу бывших солдат. Поэтому на одном плече у нашего городового армейский погон, с которым он увольнялся, а на другом — полицейский, который ему выдавали", — рассказал Шуневич.
Кроме того, к 100-летнему юбилею заметно обновилась и экспозиция милицейского музея. Это первая за его 30-летнюю историю реконструкция. Теперь в собрании — более 10 тысяч документов, вещей, фотографий и наград.
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У музея МВД в столице накануне 100-летия белорусской милиции открыли памятник городовому. Автором концепции стал лично министр внутренних дел Игорь Шуневич.
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