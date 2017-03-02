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На Яме вспомнили самый массовый погром в Минском гетто

02.03.2017 19:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Порядка пяти тысяч человек были убиты 2 марта 1942 года в Минском гетто. У бывшей малолетней узницы Майи Крапиной здесь погибла почти вся семья — 52 человека.

"Маленькую сестричку мама задушила во время погрома. Мы прятались в малине. Там было очень много людей, а сестричка запищала. Мама так крепко прижала ее груди, что когда опасность миновала и мы вылезли, оказалось, что сестричка задохнулась", — рассказала Крапивина.

В день 2 марта 1942 года немцы расстреляли у бывшего песчаного карьера на территории гетто воспитанников детских домов, вспоминает Крапивина. Остальных жертв мартовского погрома свозили к карьеру уже мертвыми.

После войны на месте карьера появился маленький обелиск. Его поставили и отстояли пришедшие с фронта евреи, чьи родные лежали в бывшем песчаном карьере. Отстояли и обелиск, и надпись на идиш. Место получило название Яма. Полноценный мемориал появился только в нулевых.

Нынешняя памятная встреча на Яме получилась не очень многочисленной — пришли в основном бывшие узники. Но это не значит, что евреи забыли о трагедии, говорят организаторы. Память хранится в семьях. А помянуть жертв Холокоста на Яму молодые евреи обязательно придут — традиционно 9 мая.

 
 
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По погибшим прочитали поминальную молитву Кадиш, а бывшие узники Минского гетто вспомнили о том, что им пришлось пережить в войну.

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