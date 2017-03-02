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Взрыв на СТО в Минске, один человек пострадал

03.03.2017 00:20 — Разное | Tut.by  
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В одном из столичных СТО 2 марта прогремел взрыв. По последним данным, пострадал один человек, сообщает СТВ.

С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу. Всего на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, это и привело к ЧП.

Точные причины инцидента пока не установлены. По предварительной версии, к взрыву привело нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в эфире СТВ.

 
 
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С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу.

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