В одном из столичных СТО 2 марта прогремел взрыв. По последним данным, пострадал один человек, сообщает СТВ.

С ожогами различной степени тяжести и осколочными ранениями он доставлен в больницу. Всего на момент ЧП в мастерской находилось двое рабочих. Они пытались распилить бензобак, это и привело к ЧП.

Точные причины инцидента пока не установлены. По предварительной версии, к взрыву привело нарушение правил пожарной безопасности, сообщили в эфире СТВ.