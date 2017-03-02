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каждый второй белорус экономит на мясе и рыбе

03.03.2017 07:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси фактически каждый второй городской житель экономит на продуктах питания. К таким выводам пришли специалисты Международного агентства социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), которые в декабре опросили тысячу человек.

Если в конце 2015 года урезать расходы на свинину и говядину был вынужден каждый третий житель города (33%), то в конце прошлого года — уже каждый второй (53%). Почти на 20% выросло число тех, кто лишний раз не тратит деньги на рыбу и курицу. Традиционно в категории для экономии попали шоколад, пиво, соки, кофе и чай.


Некоторые продукты белорусы и вовсе покупают крайне редко. Если в 2015 году белорусы ограничивали себя в продуктах питания и напитках, которые потребляются, скорее, для удовольствия, — шоколад, пиво, соки, кофе, то в 2016 году начали отказываться и от содержимого обычной потребительской корзины — мяса и рыбы. Например, рыбу для экономии перестал покупать примерно каждый десятый горожанин.


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Белорусы также экономят на шоколаде, пиве и соках.

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