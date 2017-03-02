Не проходит и месяца, чтобы на Зыбицкой не появилось новое заведение. Сегодня в доме номер шесть, где уже работает восемь точек общепита, откроется еще одно место — джин-бар Mad Rabbit. AFISHA.TUT.BY поговорила с владельцами о конкуренции, ценах и «резиновой» Зыбицкой.





«Хотели открыться быстро и справились с ремонтом за 3 месяца»

Название — Mad Rabbit — переводится как «сумасшедший кролик». Изначально заведение хотели назвать «пьяный кролик», но передумали: днем в бар с таким названием заходить вряд ли захочется.

— Сумасшедший — это вроде и веселый, может и выпивший, а может просто сам себе на уме, — поясняют учредители.

Владельцы — Евгений Андреев, Иван и Маргарита Юрковы знакомы давно. Евгений и Иван раньше занимались общепитом в Минске. Говорят, у них был «фастфуд без названия», который уже не работает.



Евгений Андреев и Маргарита Юркова.

— Мы хорошо сработались, у каждого есть свой «профиль» — это облегчает дело. Идея открыть свой бар была давно, а сейчас, когда посещение нескольких мест в один вечер — это тренд, поняли, что пора.

Многое учредители могли сделать своими руками — но оставили эту работу специалистам, чтобы открыться как можно быстрее.

— Заключили договор на аренду в конце ноября, а первого декабря вышли на объект. Третьего марта у нас официальное открытие. Прошло всего три месяца, тогда как другие в нашем здании, насколько мы знаем, открывались от 10 до 25 месяцев. Мы действительно хотели открыться быстро — аренда тут стоит как атомно-ракетный крейсер, — шутит Евгений.





Открывать бар решили с профилем, которого в Минске не было — так специализация пришлась на джин. По словам директора, помимо 15 видов этого напитка, бармены будут делать на его основе настойки.

— Напиток легко пьется, людям нравится. Постарались учесть разные ценовые категории. Сейчас в меню 50 коктейлей, но хотим уменьшить количество — чтобы посетителям было легче определиться.

«Кухня у нас один квадратный метр — это гриль»

— Почему выбрали Зыбицкую? Многие отмечают, что публика здесь непростая.

— Мы искали хорошее место. Не было такого, что хотели именно Зыбицкую: рассматривали центр, Старый город, Карла Маркса, Герцена, Революционную. Но появилось сообщение о сдаче помещения в аренду здесь — на следующий день мы заплатили деньги и сняли его. Потому что такое помещение находит арендатора быстро.





Если говорить о конкуренции, то большинство владельцев знакомы между собой и, по словам учредителей Mad Rabbit, рады открытиям новых заведений: поток посетителей на Зыбицкой большой.

— Так удобно потребителю: в одном месте ты можешь найти что-то подходящее и по алкоголю, и по музыке, и по цене. И не будет ситуации, когда ты приехал в отдельно стоящее заведение, а там спецобслуживание или просто закрыто, и ты не знаешь, куда пойти. В Европе люди ходят из бара в бар и все это рядом. Другое дело, как реагируют на это наши люди: нет баров — плохо, есть — тоже плохо, все не резиновое. Но во всем нужно видеть позитив: у тебя есть выбор — это хорошо.





В новом баре 25 посадочных мест, всего он вмещает около 45 человек. Общая площадь — 50 «квадратов».

— Из которых четыре — это санузел, — говорит Евгений. — Никаких подсобных помещений, кухня у нас всего один квадратный метр — это небольшой гриль.

— И такая кухня сможет накормить всех желающих?

— С таким меню сможет. У нас нет горячих блюд, супов. Будут закуски, в том числе теплые — чиабатта, тосты, брускетты. А еще сыр, мясные нарезки, десерты. Сладкое в меню внесли по простой причине: мы, в отличие от многих других на Зыбицкой, 6 открываемся рано — в 11.00 и не хотели упускать возможность принимать гостей в это время, потому что многие любят работать в заведениях.

Если сравнивать цены, то они, по словам владельцев, будут ниже, чем у 80 процентов заведений на Зыбицкой, Герцена и в Старом городе: закуски стоят от 7 до 9 рублей, коктейли — 9−12 рублей.





«Только кассовое оборудование стоит как подержанная машина»

При входе в гостей встретит охранник, но дресс-код строгим не будет. Ориентироваться стоит на стиль кэжуал, но посетителей в кедах, а летом, возможно, и в шортах, обещают пускать.

— Мы делаем это не для того, чтобы кого-то оценить. Хотим, чтобы всем было комфортно. Зыбицкая — это место, куда в бары не только заходят, но и заползают, — шутит Евгений.

Хозяева пока не знают, отойдут ли от управления своим основным производственным бизнесом и займутся ли исключительно баром. Но по пятницам и субботам, особенно в первое время, всегда будут в заведении — чтобы все контролировать.





— Сколько стоит открыть бар в центре города?

— Отвечу так: можно купить новую квартиру. Только кассовое оборудование стоит как подержанная машина, — говорит Евгений.

— Ты можешь купить что-то дешевле, но на многих вещах сэкономить не получится — потому что это будет тормозить работу, — добавляет Маргарита.

Владельцы говорят, что если бар окупится за год — будет хорошо. В пятницу и субботу здесь рассчитывают на сотню посетителей и добавляют, что один из этих дней, как правило, приносит столько, сколько вся рабочая неделя.

Открытие состоится сегодня в 19.00.

Где: Зыбицкая, 6 Когда: с 11.00 до 01.00 (в пятницу и субботу до 04.00, воскресенье — до 00.00) Сколько: коктейли 9−12 рублей, закуски — от 7 до 10 рублей.

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