Аналитическое агентство « Автостат » составило рейтинг автомобилей с самой высокой остаточной стоимостью — разницей между первоначальной ценой и суммой износа за период эксплуатации. В список вошли модели, которые меньше всего потеряли в стоимости с момента покупки в 2013 году и до продажи в 2016 году.





В исследовании приняли участие более чем 50 марок легковых автомобилей, официально представленных на рынке России. Модели были разделены на две категории: «Стандарт» и «Премиум». При составлении рейтинга эксперты учитывали объемы продаж и исключали непопулярные модели.

Самым выгодными автомобилями для последующей перепродажи в категории Premium стали Land Rover. Внедорожникам этого бренда удалось сохранить за три года 84,95% от своей первоначальной цены. На втором месте Volvo с показателем 80,01%. Замыкает первую тройку Mercedes-Benz (78,30%).

В категории «Стандарт» первое место осталось за моделями Mazda. Автомобилям японского бренда удалось сохранить за три года 92,96% от своей цены. На втором и третьем месте — Toyota и Renault с показателями 90,45% и 88,76% соответственно.

Самым выгодным автомобилем для последующей перепродажи в сегменте «B» категории «Стандарт» стал Renault Sandero. Эта модель сохранила за три года 89,26% от своей первоначальной цены. Лидером C-класса стала Toyota Corolla (92,22%). Победителем в D-классе стала Mazda6 (93,44%).

Первое место в сегменте кроссоверов B-класса занял Renault Duster (95,16%). Лидерами сегментов SUV (С) и SUV (D) стали Honda CR-V (95,21%) и Toyota Highlander (100,5%). Первое место в категории SUV (E) осталось за Volkswagen Touareg (93,23%).

В категории «Премиум» в сегменте «C» первое место занял Mercedes-Benz CLA-Class (100,40%). Победителем в классе «D» стал Lexus IS (91,10%). Седан Volvo S80 смог сохранить за три года 80,05% остаточной стоимости — это лучший показатель в классе «E». Первое место в сегменте кроссоверов С-класса заняла Audi Q3 (88,39%). Лидерами сегментов SUV стали Mercedes-Benz G-Class (87,80%) и Range Rover (88,46%).