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Вечер юмора, обмен одеждой, уроки творчества. Куда пойти в Витебске в эти выходные и на 8 Марта
Накануне 8 Марта мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: шопинг-вечеринку, уроки танцев, мастер-классы по созданию подарков своими руками, музейную программу для школьников Girl's Day, а также ярмарку для ценителей изящного и нетривиального хендмейда.
Музыкальные вечера
Блюз — не просто танец, это состояние души. Вечер начнется в 17.00 бесплатным уроком (с нуля) от школы танцев «Стиляги-хоп». В 18.00 — основная программа. Приходить в паре с кем-то необязательно — партнер (партнерша) найдется на месте.
Кроме того, всех желающих ждут на пробном бесплатном уроке по блюзу и в праздничный день, 8 марта — он начнется в 19.00 в зале на ул. Чапаева, 29.
Подробности — по
На концерте выступят исполнительница искренних и трогательных песен Алена Кавкова (лидер группы «Обаяние невовлеченности», Могилев) и рок-поэт Тарас Опарик (лидер команды «Планета всех», Вилейка).
Подробности — в
Театр
Вечар памяці, прымеркаваны да 100-годдзя з дня нараджэння народнага артыста СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ганаровага грамадзяніна Віцебска Фёдара Шмакава. Гледачы ўбачыць урыўкі са спектакляў і кінафільмаў, дзе іграў акцёр, мастацкія нумары з удзелам коласаўцаў.
Семинар-консультация
Команда экспертов «Братства организаторов студенческого самоуправления» (Минск) проведет консультацию для тех, кому предстоит пройти процедуру распределения. Здесь помогут и тем, кто хочет что-то изменить в своей обязательной отработке, но не знает, как это сделать. На семинаре расскажут про законодательные акты о распределении, поделятся реальными историями, проконсультируют всех желающих.
Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить заявку на
Вечер юмора
Расул Чабдаров и Александр Долгополов проведут стендап по-московски.
Бронирование столиков по номеру: +375 (29) 216−18−42.
Мероприятия к 8 Марта
Все желающие научатся делать открытки в технике квиллинг. Материалы предоставят организаторы.
Вход на мастер-класс — по билетам на экспозицию музея. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: +375 (212) 60-15-21.
Нарисовать картину в подарок любимой маме поможет школа рисования «Все Малевичи». На урок приглашают детей от 7 до 12 лет. Они напишут букет маков акрилом на холсте размером 30×40 см. Опыт рисования не важен.
Телефон: +375 (29) 719−36−02.
На ярмарке вы сможете приобрести подарки ручной работы, познакомиться с хендмейд-мастерами и их творениями, а также с работами дизайнеров одежды и аксессуаров. В течение дня пройдут бесплатные уроки по созданию акварельной открытки и мини-шипучек для ванны. Для детей состоятся мастер-классы «Букет для мамы» и «Мой Домовенок». Организаторы обещают бьюти-уголок, фотозону и отличную музыку.
Полная программа — в
Школьникам младшего и среднего возраста покажут женские украшения и аксессуары XIX века из фондов музея. Для ребят также проведут развлекательно-познавательную программу и праздничную фотосессию.
Запись по телефонам: +375 (29) 509−72−43, +375 (29) 591−64−53.
Суть дресс-кроссинга — в обмене одеждой и аксессуарами в идеальном состоянии, которые купили по случаю распродажи или под влиянием настроения, а потом надели один раз и повесили в гардероб.
Участники встречи смогут обменять женскую, мужскую и детскую одежду, а также аксессуары и украшения. А еще можно будет сфотографироваться, выпить шампанского и обсудить последние модные новинки.
Подробности — по
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Накануне 8 Марта мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: шопинг-вечеринку, уроки танцев, мастер-классы по...
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