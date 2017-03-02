﻿ Вечер юмора, обмен одеждой, уроки творчества. Куда пойти в Витебске в эти выходные и на 8 Марта. 21.by
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Вечер юмора, обмен одеждой, уроки творчества. Куда пойти в Витебске в эти выходные и на 8 Марта

03.03.2017 07:42 — Разное | Tut.by  
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Накануне 8 Марта мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: шопинг-вечеринку, уроки танцев, мастер-классы по созданию подарков своими руками, музейную программу для школьников Girl's Day, а также ярмарку для ценителей изящного и нетривиального хендмейда.

Музыкальные вечера

«Блюз-вечер»

Где: Центр современного искусства (пр. Белобородова, 5)

Когда: 5 марта, 17.00−22.00

Билеты: урок по блюзу — бесплатно, дальнейшая программа — 2,5 рубля

Блюз — не просто танец, это состояние души. Вечер начнется в 17.00 бесплатным уроком (с нуля) от школы танцев «Стиляги-хоп». В 18.00 — основная программа. Приходить в паре с кем-то необязательно — партнер (партнерша) найдется на месте.

Кроме того, всех желающих ждут на пробном бесплатном уроке по блюзу и в праздничный день, 8 марта — он начнется в 19.00 в зале на ул. Чапаева, 29.

Подробности — по ссылке. Телефон: +375 (29) 597−00−50.


«Акустика в начале весны»

Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1)

Когда: 5 марта, 18.00

Билеты: 7 рублей, предварительно — 5 рублей

На концерте выступят исполнительница искренних и трогательных песен Алена Кавкова (лидер группы «Обаяние невовлеченности», Могилев) и рок-поэт Тарас Опарик (лидер команды «Планета всех», Вилейка).

Подробности — в группе.


Театр

«Мая партыя — мастацтва»

Дзе: малая сцэна драмтэатра

Калi: 3 сакавіка, 19.00

Квіткі: 7 рублёў

Вечар памяці, прымеркаваны да 100-годдзя з дня нараджэння народнага артыста СССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ганаровага грамадзяніна Віцебска Фёдара Шмакава. Гледачы ўбачыць урыўкі са спектакляў і кінафільмаў, дзе іграў акцёр, мастацкія нумары з удзелам коласаўцаў.


Фото: kino-teatr.ru

Семинар-консультация

«Распределение»

Где: битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)

Когда: 5 марта, 14.00

Вход: свободный

Команда экспертов «Братства организаторов студенческого самоуправления» (Минск) проведет консультацию для тех, кому предстоит пройти процедуру распределения. Здесь помогут и тем, кто хочет что-то изменить в своей обязательной отработке, но не знает, как это сделать. На семинаре расскажут про законодательные акты о распределении, поделятся реальными историями, проконсультируют всех желающих.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заполнить заявку на сайте.


Вечер юмора

Московский Stand Up Club

Где: диско-бар Hunter (улица Терешковой, 7а)

Когда: 4 марта, сбор гостей — в 19.00, начало — в 20.00

Билеты: 10 рублей

Расул Чабдаров и Александр Долгополов проведут стендап по-московски.

Бронирование столиков по номеру: +375 (29) 216−18−42.


Мероприятия к 8 Марта

Мастер-класс «Весенняя открытка»

Где: Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13)

Когда: 5 марта, 11.00

Билеты: 50 копеек − 1 рубль

Все желающие научатся делать открытки в технике квиллинг. Материалы предоставят организаторы.

Вход на мастер-класс — по билетам на экспозицию музея. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону: +375 (212) 60-15-21.


Урок рисования «Картина любимой маме»

Где: ул. Зеньковой, 1

Когда: 5 марта, 12.00

Билеты: 25 рублей

Нарисовать картину в подарок любимой маме поможет школа рисования «Все Малевичи». На урок приглашают детей от 7 до 12 лет. Они напишут букет маков акрилом на холсте размером 30×40 см. Опыт рисования не важен.

Телефон: +375 (29) 719−36−02.


Хендмейд-маркет «Мамина шкатулка»

Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2)

Когда: 5 марта, 11.00−18.00

Билеты: 2 рубля, детям до 7 лет — бесплатно

На ярмарке вы сможете приобрести подарки ручной работы, познакомиться с хендмейд-мастерами и их творениями, а также с работами дизайнеров одежды и аксессуаров. В течение дня пройдут бесплатные уроки по созданию акварельной открытки и мини-шипучек для ванны. Для детей состоятся мастер-классы «Букет для мамы» и «Мой Домовенок». Организаторы обещают бьюти-уголок, фотозону и отличную музыку.

Полная программа — в группе.


Girl’s party

Где: ратуша

Когда: 8 марта, в 11.00, 12.00 и 14.30

Билеты: 1 рубль

Школьникам младшего и среднего возраста покажут женские украшения и аксессуары XIX века из фондов музея. Для ребят также проведут развлекательно-познавательную программу и праздничную фотосессию.

Запись по телефонам: +375 (29) 509−72−43, +375 (29) 591−64−53.


Дресс-кроссинг вечеринка

Где: кафе-ресторан «Закольцово-люкс» (Вороновское кольцо, возле АЗС)

Когда: 5 марта, 13.00

Билеты: 8 рублей

Суть дресс-кроссинга — в обмене одеждой и аксессуарами в идеальном состоянии, которые купили по случаю распродажи или под влиянием настроения, а потом надели один раз и повесили в гардероб.

Участники встречи смогут обменять женскую, мужскую и детскую одежду, а также аксессуары и украшения. А еще можно будет сфотографироваться, выпить шампанского и обсудить последние модные новинки.

Подробности — по ссылке. Запись по телефону: +375 (29) 828−20−05.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Накануне 8 Марта мы включили в нашу традиционную пятничную афишу мероприятия, приуроченные к этому празднику: шопинг-вечеринку, уроки танцев, мастер-классы по...

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