42.TUT.BY старался оперативно знакомить вас с главными анонсами крупнейшей мобильной выставки MWC 2017 в Барселоне. Все они собраны на специальной страничке нашего ресурса . А сегодня мы хотим подвести небольшой итог нашего путешествия по павильонам конгресса и показать самые необычные, странные и запоминающиеся гаджеты, которые нам удалось там найти.





Луна-парк ближайшего будущего

Самые интересные мобильные новинки были сосредоточены в третьем павильоне — здесь располагались стенды Samsung, Nokia, Sony, LG, Lenovo и других крупных производителей.

И здесь очередь посетителей выстроилась к целому парку VR-развлечений, который установила Samsung. К сожалению, из-за нехватки времени нам так и не удалось попасть сюда, зато мы можем показать, как это выглядит снаружи.

Возможно, перед нами прототип луна-парка самого ближайшего будущего:

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Смартфон, который хочется держать экраном вниз

На стенде Alcatel внимание к себе привлекал новый смартфон A5. Его отличительная особенность — специальная светодиодная крышка, которая сигнализирует о входящих/пропущенных вызовах, непрочитанных сообщениях и новых лайках в соцсетях.

Сам смартфон довольно простой — он работает на восьмиядерном процессоре Mediatek MT6753 с тактовой частотой 1,5 ГГц, имеет 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти (слот под карточки памяти microSD есть). Диагональ дисплея — 5,2 дюйма, разрешение 1280 на 720 пикселей. Емкость аккумулятора — 2800 мАч.

Смотрите, как это работает:

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Повод гордиться нашими

На выставке MWC 2017 мы встретили белоруса Кирилла Чикеюка и его усовершенствованный Kino-Mo — проектор «парящих» изображений, который может создавать динамичную иллюзию 3D в воздухе.



Кирилл Чикеюк

В отличие от первых устройств здесь есть поддержка нескольких модулей и звука. Смотрится впечатляюще!

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Робот на Ubuntu

Ubuntu — это не только операционная система для компьютеров и мобильных устройств, но и потенциальная начинка для роботов.

На стенде компании с помощью человекоподобного гаджета демонстрировался механизм стабилизации, и робот прекрасно справлялся с задачей — уронить его не получилось.

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Очень странный смартфон с 360-градусной камерой и стразами

В глубине выставки мы нашли стенд одной из небольших китайских компаний. Protruly Darling вдобавок к неплохой начинке (5,5-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением, процессору Helio X20, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3560 мАч) получил 360-градусную камеру.

По сути, это две камеры с fish-eye объективами, объединяющими картинку в единое целое. Впрочем, снимать можно и на обыкновенный фотомодуль, расположенный ниже.

Из-за огромной камеры смартфон выглядит невероятно громоздко и очень странно. Не представляю, как по нему можно звонить.





При этом гаджет выпускается в двух версиях — обычной за 500 долларов и luxury-варианте стоимостью в 800 долларов! Во втором случае вы получите корпус с золотым напылением (3 грамма чистого золота), четырьмя драгоценными камушками и кожей из Италии — во всяком случае так утверждает производитель.

Смотрите, как это выглядит:

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Микродрон для маленьких "шпионов"

На стенде Archos был обнаружен PicoDrone — очень маленький дрон со встроенной камерой.





Гаджет летает со скоростью 15 км/ч, емкости аккумулятора хватит на 8 минут полета. Управляется PicoDrone с помощью мобильного приложения, связываясь со смартфоном/планшетом по Wi-Fi. К сожалению, максимальное разрешение записываемого фото или видео — всего 640×480 пикселей.



