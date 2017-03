Сегодня крупнейший европейский фестиваль Sziget объявил о дополнении лайнапа, где помимо прочих групп и исполнителей значится белорусский коллектив Brutto .





Интересно, что за последние семь лет это первый белорусский коллектив, который выступит на Sziget (в 2010 году на фестивале выступала группа Михалка «Ляпис Трубецкой»). В этом году будапештский фестиваль пройдет с 9 по 16 августа. Среди объявленных групп нряду с коллективом Сергея Михалка уже значатся Kasabian, PJ Harvey, Interpol, The Kills, Alt-J, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, The Pretty Reckless, Billy Talent, Rudimental, GusGus, The Naked and the Famous, Two Door Cinema Club, Bad Religion, Metronomy, White Lies, Nothing but Thieves и многие другие.

В марте Brutto отправятся в тур по Беларуси с программой Double Hot . Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны. Завершится тур масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта. Приобрести билеты на концерты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 40 рублей. Справки по телефону: +375 29 650−11−33. Купить билет

