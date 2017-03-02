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Brutto представит Беларусь на одном из самых крупных европейских фестивалей
Сегодня крупнейший европейский фестиваль Sziget объявил о дополнении лайнапа, где помимо прочих групп и исполнителей значится белорусский
Интересно, что за последние семь лет это первый белорусский коллектив, который выступит на Sziget (в 2010 году на фестивале выступала группа Михалка «Ляпис Трубецкой»). В этом году будапештский фестиваль пройдет с 9 по 16 августа. Среди объявленных групп нряду с коллективом Сергея Михалка уже значатся Kasabian, PJ Harvey, Interpol, The Kills, Alt-J, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, The Pretty Reckless, Billy Talent, Rudimental, GusGus, The Naked and the Famous, Two Door Cinema Club, Bad Religion, Metronomy, White Lies, Nothing but Thieves и многие другие.
В марте Brutto отправятся в тур по Беларуси
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Сегодня крупнейший европейский фестиваль Sziget объявил о дополнении лайнапа
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