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Brutto представит Беларусь на одном из самых крупных европейских фестивалей

03.03.2017 08:03 — Разное | Tut.by  
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Сегодня крупнейший европейский фестиваль Sziget объявил о дополнении лайнапа, где помимо прочих групп и исполнителей значится белорусский коллектив Brutto.


Интересно, что за последние семь лет это первый белорусский коллектив, который выступит на Sziget (в 2010 году на фестивале выступала группа Михалка «Ляпис Трубецкой»). В этом году будапештский фестиваль пройдет с 9 по 16 августа. Среди объявленных групп нряду с коллективом Сергея Михалка уже значатся Kasabian, PJ Harvey, Interpol, The Kills, Alt-J, Major Lazer, Dimitri Vegas & Like Mike, Flume, The Pretty Reckless, Billy Talent, Rudimental, GusGus, The Naked and the Famous, Two Door Cinema Club, Bad Religion, Metronomy, White Lies, Nothing but Thieves и многие другие.

В марте Brutto отправятся в тур по Беларуси с программой Double Hot. Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны. Завершится тур масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта. Приобрести билеты на концерты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 40 рублей.

Справки по телефону: +375 29 650−11−33.

Купить билет

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Brutto.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня крупнейший европейский фестиваль Sziget объявил о дополнении лайнапа

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