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Неоплачиваемый труд женщин оценили в 10 триллионов долларов
Неоплачиваемый труд женщин, выражающийся в том числе в уходе за детьми, больными, приготовлении пищи и уборке, можно оценить в 10 триллионов долларов. Это больше ВВП Бразилии, Индии и Японии, вместе взятых. Об этом
Этот неоплачиваемый труд сокращает возможности женщин по обучению и трудоустройству, отмечается в отчете. В мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин.
Oxfam предлагает, как бороться с таким положением. Организация считает, что нужно увеличить объем бесплатных государственных услуг образования, здравоохранения и заботы о детях. Кроме того, Oxfam предлагает вести активную пропаганду гендерного равенства.
Правительства стран, по мнению экспертов Oxfam, должны максимизировать финансовые возможности государства по продвижению «гендерно-чувствительной» политики в трудоустройстве. Одним из способов проведения такой политики называется общее повышение налогов.
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В мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин, отмечает международная организация по борьбе с бедностью Oxfam.
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