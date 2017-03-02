31-летняя плюс-сайз-модель Тесс Холидей разместила в инстаграм-профиле фотографию своего заплаканного лица и рассказала, как сложно ей иногда совмещать материнство и карьеру. У Тесс двое сыновей — 10-летний Райли и 8-месячный Боуи.

— Вот что такое быть матерью. Сегодня я не сплю с 3 утра, потому что пытаюсь уложить Боуи спать, но каждый раз, когда я наконец укладываю его в кроватку, он просыпается. У него режутся зубы, и ему все равно, что впереди у меня — целый рабочий день.

Часто я работаю по 15 часов в сутки, при этом занимаюсь детьми, крашу губы помадой и стараюсь не впадать в уныние. Как правило, я просто выпиваю очередной кофе и стараюсь реагировать с улыбкой на каждую досадную мелочь, но сегодня все не так.

Я проплакала два часа и все еще плачу, пока пишу этот текст. Я достигла своего предела; да что там говорить — я превысила все свои возможности. Для моей карьеры рождение второго ребенка стало серьезным испытанием, и сегодня я поняла почему. Необходимость «хорошо выглядеть» давит на всех нас слишком сильно. У вас скачут гормоны, вы мало спите, кормите грудью, у вас мешки под глазами, красное лицо в пятнах, и нет никаких сил, чтобы поднять себя с кровати. Вы уверены, что кто-то в самом деле может хорошо выглядеть в таком состоянии? Как другие с этим справляются? Как можно чувствовать себя уверенной в этом истощенном теле с растрепанной головой?

Да, я сама выбрала для себя карьеру, связанную с внешностью, и я первая заявила о том, что красота — это не то, что должно двигать нашими поступками, и что не красота мотивирует меня. Но для меня как для женщины, работающей в этой индустрии, критично важно — где грань, баланс, где сострадание? Любая ли карьера предполагает, что утром ты можешь прийти на работу после бессонной ночи, и ты не то чтобы очень готова свернуть горы — больше всего тебе хочется куда-нибудь спрятаться и поплакать. Думаю, на свете едва ли есть такие места.

Но я надеюсь, что в один прекрасный день это изменится и общество перестанет считать матерей ущербными и поймет, что мы просто пытаемся сдерживать все плохое, что происходит с нами внутри.















