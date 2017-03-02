Первое уголовное дело возбуждено в Витебске: школьница состояла в так называемой "группе смерти" соцсети "ВКонтакте", где проходила квест: порезала руки лезвием и оставила предсмертную записку с планами сброситься с крыши. После попытки суицида девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии.

О проблеме манипулирования подростковым сознанием и распространении в интернете "групп смерти" на радио Sputnik Беларусь рассказали руководитель центра кризисной психологии, член общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний РФ Михаил Хасьминский и ректор Минского областного института развития образования, первый заместитель председателя Белорусского союза женщин Светлана Ситникова.

Кризисный психолог отметил, что для России проблема подростковых суицидальных квестов в интернете стала актуальной более года назад после самоубийства девушки в Амурской области.

"Этой проблемой серьезно занялась "Лига безопасного интернета" — общественная организация в России, которая взаимодействует с властями. Сейчас создана рабочая группа при Следственном комитете и готовится законопроект о противодействии деструктивному поведению", — рассказал психолог.

По словам специалиста, в нынешней ситуации нужно отделять тему суицидов от технологии доведения подростков до суицида, в которой основным инструментом становится интернет.

"Одна из причин, почему это стало возможно, это то, что у детей нет понимания каких-то важных, основополагающих вещей. Добро и зло, что есть смерть, в чем смысл жизни. Если этого у ребенка нет, значит, это место занимают какие-то псевдо-идеи", — отметил Хасьминский.

Психолог привел данные статистики: в 2015 году на Дальнем Востоке России количество самоубийств среди сельских жителей составило 76 случаев на 100 тысяч населения, при этом в республиках Северного Кавказа их не было вовсе. По мнению специалиста, это говорит о наличии или отсутствии традиционных, в том числе, и семейных ценностей.

"На каком-то этапе педагоги и родители не стали обращать внимание на то, что пришли другие времена и другие ценности. Дети живут в условиях максимально широкого информационного пространства, и с этим надо серьезно работать. А получается, что родители отключились от этого и предоставили детей интернету", — сказала Светлана Ситникова.

Собеседники в студии назвали нынешнюю проблемную ситуацию "воспитательным кризисом" и обратили внимание на смену ценностей, произошедшую в обществе на рубеже 80-х — 90-х годов прошлого столетия.

"Все пошло ломаться, либеральная идеология, по телевидению не воспитывающие, а откровенно ненормальные люди. Молодежь того времени просто не смогла принять традиционные ценности, чтобы сейчас передать их своим детям. И если не произойдет восстановления традиционных ценностей, с проблемой справиться не удастся", — констатировал Хасьминский.

Специалист уточнил: многие технологии манипуляции сегодня рассчитаны специально на молодых людей, у которых мало опыта и недостаточно критического мышления. Чаще всего это благополучные дети из полных, материально обеспеченных семей. И их свободным временем родителям и педагогам необходимо заниматься организованно.

Беседу о "группах смерти" в социальных сетях с руководителем центра кризисной психологии РФ Михаилом Хасьминским и первым заместителем председателя Белорусского союза женщин Светланой Ситниковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.