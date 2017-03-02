Есть в Минске небольшое кафе-кондитерская в одном из спальных районов столицы. Туда за свежим хлебом и французскими десертами ездят люди со всего города. Еще пять лет назад белоруска Татьяна Жолнерчик работала руководителем в одном из крупных банков и только мечтала открыть свое дело. Мало кто из знакомых сразу понял ее решение в один день сделать такой крутой поворот, но женщина уверяет — работа в банке помогла посмотреть на хобби как на выгодный проект собственного дела. Начать свое мечтают многие, но зачастую останавливает первый рациональный шаг: нужно создать бизнес-план, найти единомышленников, накопить денег.



Чтобы помочь белорускам сделать тот самый первый шаг, «Активиа» учредила специальный грант в размере 5,5 тысяч рублей (без учета налогов) для женщин, которые хотят реализовать себя в одной из сфер: искусство, кино, фотография, кулинария, танец, дизайн одежды и бизнес. К тому же, с каждой участницей проекта будет работать ментор, уже добившийся успеха в той или иной сфере.

— Отношение, запросы женщин к себе в последние годы в Беларуси сильно изменились, — объясняет идею проекта организатор Александра Хорольская. — Эти перемены бросаются в глаза — на популярных порталах, в социальных сетях. «Активиа» не могла не откликнуться на этот поиск белорусских женщин самих себя и своего места в этом мире. Я сейчас говорю не о духовных практиках и самокопании, нет, мы ждем активных, целеустремленных женщин. Они готовы меняться и менять мир вокруг себя для того, чтобы стать лучшей версией себя и обрести гармонию.



Три простых шага к своей самореализации

Глобальная инициатива «Живи в гармонии с собой» собирает истории успеха женщин по всему миру. В Беларуси у нее есть своя особенность — организаторы решили помочь создать эти истории с нуля, показать путь к самореализации от первого шага до готово бизнес-плана и его продвижения. Для того, чтобы стать участницей проекта и претендовать на грант, нужно сделать три простых шага:

Шаг 1. Рассказать о своей идее

До 2 апреля включительно нужно заполнить форму на сайте activia.by. Описать свою цель и путь к гармоничной личности (для кого-то это — создать коллекцию шляпок, открыть онлайн-булочную, составить подробный бизнес-план для инвестора — в общем, превратить свое хобби в бизнес). Преимущество будут иметь максимально проработанные идеи.

Шаг 2. Презентовать свой проект

Полученные заявки заочно оценят менторы, выбрав по три самых интересных, на их взгляд, проекта в каждой сфере. Финалистки должны будут лично презентовать свои планы 11 апреля в Минске. Победительницы последнего этапа отбора получат грант в размере 5,5 тысяч рублей (без учета налогов) на реализацию проекта, а также регулярные консультации менторов, как вложить эти деньги в подготовку проекта, как создать бизнес-модель, которая окупит себя. Потратить деньги на другие цели не выйдет — за этим будут пристально следить организаторы.

Шаг 3. Реализовать задуманное при поддержке экспертов

У обладательниц грантов будет два месяца на воплощение своей мечты. Менторы помогут распланировать проект, предостерегут от возможных ошибок и разъяснят важные моменты, касающиеся того, как активной женщине достичь гармонии в личной и профессиональной жизни. Разумеется, менторы будут в постоянном контакте с участницами.



— У этих девушек будет то, чего не было у меня, например, на старте — поддержки опытных людей, финансового подспорья, мотивирующей среды, — рассуждает Татьяна Кежа, фотографии которой публикует итальянский Vogue. — Свой выбор всегда еще сложен тем, что в нем некого упрекнуть. Сама себе постоянно напоминаю — я выбрала этот путь, загнала себя в рамки, в которых я несчастна или счастлива, и сама решаю, что будет дальше. Это — один из секретов, которыми я хочу поделиться со своей подопечной! Но для девушек в проекте, как мне кажется, есть один большой минус — придется рисковать! А еще — расставить приоритеты, отбросить все лишнее и далее трудиться над своей идеей каждый день.

Татьяна Кежа и Татьяна Жолнерчик — два из семи кураторов проекта. Вместе с ними помогать девушкам взялись известный дизайнер одежды Ольга Кардаш, прима-балерина Большого театра оперы и балета Марина Вежновец, режиссер Александра Бутор, галеристка Анна Чистосердова, а также Ирина Сотникова — вот уже 20 лет как управляющий партнер одной из крупнейших консалтинговых групп «Здесь и Сейчас».



У каждой из этих женщин — уникальная история становления в профессии, преодоления, финансовой нестабильности. Но каждая нашла точку баланса и внутренней гармонии. Чтобы не быть голословными, в рамках проекта организаторы сняли семь видео-историй, героиней первой из них стала Марина Вежновец — балерина, ради театра бросившая профессиональный спорт. Ей рукоплескали ведущие мировые сцены, а за кулисами были травмы, личные трагедии, но она продолжает танцевать ведущие партии и учит этому других в своей танцевальной школе.

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Кто эти люди?

1. Искусство — Анна Чистосердова.



Арт-директор знаменитой столичной галереи «Ў», которая из простого пункта приема стеклотары стала центром притяжения белорусского современного искусства. Поможет организовать собственную выставку художнице, которая только начинает свой путь.

2. Кино — Александра Бутор



Основательница собственной киношколы, режиссер фильмов «Сладкое прощание Веры» и «Белые росы. Возвращение», автор более полусотни видеоклипов. Возьмет под крыло девушку, которая мечтает стать белорусской Софией Коппола, чтобы к концу проекта выпустить короткометражный фильм, или, например, тизер к «полному метру».

3. Фотография — Татьяна Кежа



Фэшн-фотограф, которая начинала как любитель, а сейчас снимает для итальянского Vogue. Любая девушка, которая видит красоту и мечтает делиться ею с миром, может стать протеже Татьяны, получив в результате полное погружение в мир медиа и отличную съемку для своего портфолио.

4. Кулинария — Татьяна Жолнерчик

Создательница кафе-кондитерской Moulin. Ее суперсила — фантазия, умение отойти от шаблонов и превратить сладости в пользу для здоровья и эстетическое вдохновение. Поможет такой же фанатке своего дела обрести гармонию, запустив собственный food-проект.

5. Танец — Марина Вежновец



Ведущая солистка Большого театра оперы и балета. Белорусская Жизель, Одетта, Кармен и Эсмеральда. Основательница собственной школы балета для детей. Под руководством Марины девушка, для которой язык тела — главный инструмент выражения эмоций, подготовится к выступлению и получит готовый, отточенный до мелочей танцевальный номер.

6. Дизайн одежды — Ольга Кардаш

Дизайнер одежды, владелица бренда Kardash, выпускница итальянского института моды и постоянная участница Belarus Fashion Week. Поможет создать первую модную коллекцию и организовать собственный показ той, что по-настоящему грезит модой.

7. Бизнес — Ирина Сотникова

Из простого менеджера по продажам выросла до уровня управляющего партнера одной из крупнейших консалтинговых групп «Здесь и Сейчас». Управленец с 20-летним стажем, за плечами — более сотни успешно реализованных консалтинговых проектов. Поможет создать прототип бизнеса, готовый для просмотра инвестором.