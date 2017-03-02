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Николай Носков с концертом выступит в Prime Hall

03.03.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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10 марта Николай Носков выступит в столичном Prime Hall. На юбилейном концерте «6:0» прозвучат композиции рок-направления и лиричные баллады.


На концерте в Минске будут исполнены популярные песни «Это здорово», «Снег», «Паранойя», «Я тебя люблю», а также премьеры, подготовленные специально для юбилейной программы. Артист вместе с музыкантами и струнным квартетом Magnetic Fantasy подготовил программу приуроченную к своему юбилею.

«У меня уже есть своя публика. И ее мне вполне достаточно. Будет больше — хорошо. Но меньше ее не станет. Никому денег за эфиры я не плачу. Если надо дать за рекламу концерта — ну, тогда я даю что-то. Вообще меня много куда приглашают, но я мало куда хожу. На ток-шоу, где от тебя в телеверсии две фразы оставят, я принципиально не хожу. Я иду лишь туда, где я могу сыграть свою музыку», — рассказал музыкант в интервью liveinternet.

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Билеты от 45 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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10 марта Николай Носков выступит в столичном Prime Hall.

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