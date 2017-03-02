Скоро закончится отопительный сезон, но до комфортной температуры на улице еще далеко. Как в таком случае сохранить тепло в квартире? А что делать, если живешь в большом частном доме, в котором должно быть комфортно и зимой, и летом? Подобные проблемы часто решают с помощью теплоизоляции. О ее особенностях, плюсах, минусах и нюансах выбора команде проекта TAM.BY рассказали консультанты строймаркета « Склад на МКАД ».

Куда уходит тепло?





Через стены, крышу, пол тепло может ускользать наружу. Современные материалы, из которых строят дома: кирпич, бетон - сохраняют его только при очень и очень большой толщине. Например, кирпичная стена на все сто справляется с теплозащитной функцией при толщине в 2 метра. Согласитесь, такой размах экономически невыгоден.

Чтобы стены были тоньше, но не в ущерб климату внутри помещения, стоит использовать специальные утеплители. И это касается не только стен.

Как известно, теплый воздух поднимается вверх. Поэтому крыша - еще одна болевая точка в вопросе сохранения тепла. Это же касается и пола. Особенно потерю тепла снизу ощущают жильцы первых этажей.

Необязательно, что тепло уходит через стены, пол и потолок одновременно. Поэтому перед тем как выбирать утеплитель, определитесь, что конкретно нуждается в дополнительной защите.

Вата, стекловата, пенопласт: чем отличаются разные виды утеплителей?





Есть несколько качественных характеристик, которые отличают утеплители. Во-первых, тип сырья. Органические материалы состоят из древесного и торфяного сырья. Из минусов - низкая биостойкость и подверженность воздействию влаги. Из плюсов - хороший уровень звукоизоляции. Неорганический утеплитель из минерального сырья (шлаков, асбеста, горных пород) хорошо переносит влагу, морозостойкий и звукопоглощающий. Пластмассовым же в основном утепляют поверхности с отрицательными температурами. Есть смешанные теплоизоляции, в составе которых присутствует несколько типов сырья.

По форме различают жесткую, гибкую и сыпучую теплоизоляцию. Первую выбирают для защиты плоских поверхностей: стен и пола. Крепится она при помощи гвоздей или клея. В строительстве ее используют, как основу для нанесения штукатурки и внутренней отделки. В такой ситуации прочность, внешний вид и звукоизоляцию ценят выше, чем теплопроводность.

Гибкую теплоизоляцию прибивают гвоздями, приклеивают или обертывают ею трубы. Она удобна тем, что подходит даже для самой неровной поверхности.

Сыпучая форма утеплителя заполняет пространство между элементами конструкций. Подобные материалы хороши тем, что заполняют все щели и пустоты. Из минусов - склонность к усадке.

По теплопроводности материалы делят на А, Б и В классы. Для каждого из них характерны показатели теплопроводности при средней температуре в 25°С. Именно в таких условиях проводят испытания. Получается, чем ниже показатели, тем лучше. Это означает уменьшение теплопотерь. Класс, к которому принадлежит утеплитель, указан на упаковке.

Разбежка по плотности составляет от 15 до 600. Для внутренней отделки предпочтительна меньшая плотность, для наружной - большая.

Для разных поверхностей подходит разный по жесткости утеплитель. В этом случае его делят на мягкий, полужесткий, жесткий, повышенной жесткости и твердый.

Мягкие материалы чаще применяют для утепления каркасных конструкций. Чем большему механическому воздействию подвергается изоляция стен, тем жестче должен быть утеплитель. С другой стороны, жесткие материалы сохраняют меньше тепла. Золотой серединой в этом случае можно назвать плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.

Есть советы по выбору теплоизоляции отдельно для пола и стен?





Фундамент, стены, пол, кровля, потолки - для каждого элемента теплоизоляция подбирается отдельно.

Для фундамента важно, чтобы теплоизоляция выдерживала влагу, мороз, большие нагрузки на сжатие, не поддавалась грибку, плесени, служила долго. Всем запросам отвечают плиты из экструдированного пенополистирола.

Через стены может уходить до 45% тепла, поэтому здесь важна надежная теплоизоляция. Ее выбор зависит от материала стен. Для деревянных подойдут базальтовые или минераловатные плиты, для больших зданий из других материалов - экструдированный пенополистирол, пеностекло. Утеплитель внутри жилых помещений должен быть невысокой плотности, негорючий и экологичный. Чаще всего для этих целей используют базальтовую вату.

Деревянные полы лучше утеплять базальтовыми или минеральными плитами. Если полы с подогревом, то для них используют плиты из экструдированного пенополистирола.

Если кровля плоская, то специалисты советуют отдать предпочтение гидростеклоизолу или экструдированному пенополистиролу. Если скатная, то лучше приобрести базальтовые или минераловатные плиты.

Потолки утепляют, если это позволяет их высота. К тому же таким образом можно улучшить уровень звукоизоляции. Нередко утеплитель служит декоративным элементом: если выполнен из пеностекла или деревянной облицовочной доски.

Если хотите утеплить стены, выбирайте материал с усиленной упругостью. Для крыш - с повышенной влагостойкостью. Для перегородок - с высокими акустическими показателями. Также не стоит забывать об огнестойкости и экологичности. Все эти характеристики часто указаны на упаковке Если возникли сомнения, всегда можно попросить у продавца сертификаты. В них точно есть вся необходимая информация.

А можно ли сэкономить с помощью теплоизоляции?

Хорошая теплоизоляция - залог низких счетов по коммуналке. Зимой можно сэкономить на отоплении, летом - на кондиционировании.

Также с помощью теплоизоляции можно увеличить полезную площадь жилья. Например, при строительстве кирпичного дома кладку в 3 кирпича можно заменить на кладку в 1,5 кирпича с теплоизоляцией из каменной ваты. Толщина стен меньше - площадь комнат больше. Плюс сокращаем расход кирпича, объем работ и нагрузку на фундамент.

Еще один лайфхак от экспертов - компрессия материалов при транспортировке. Современный утеплитель может ужиматься на 70%, а при вскрытии принимать первоначальную форму. Такое уменьшение габаритов снижает затраты на доставку.

Что касается замены теплоизоляции, то качественный и правильно использованный материал служит долго и в дополнительном уходе и замене не нуждается.





Материал подготовлен при информационной поддержке строймаркета « Склад на МКАД ».