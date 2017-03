Какая она? Нежная, сильная, смешная, мудрая, непосредственная, непостижимая, ни на кого не похожая. Какая она — ваша женщина?

Письма своим любимым и о своих любимых писали великие мужчины — и эти строчки остались в веках:

«Иногда ты очень далеко от меня, и тогда я вспоминаю: а ведь мы, в сущности, ни разу не были вместе наедине. Ни в Венеции, ни в Париже. Всегда вокруг нас были люди, предметы, вещи, отношения. И вдруг меня переполняет такое, от чего почти прерывается дыхание: что мы окажемся где-то совсем одни и что будет вечер, потом опять день и снова вечер, а мы по-прежнему будем одни и утонем друг в друге, уходя все глубже и глубже, и ничто не оторвет нас друг от друга, и не позовет никуда, и не помешает, чтобы обратить на себя наше внимание, ничто не отрежет кусков от нашего бесконечного дня, наше дыхание будет глубоким и размеренным, вчера все еще будет сегодня, а завтра — уже вчера, и вопрос будет ответом, а простое присутствие — полным счастьем…»

(цитата из писем Э.М. Ремарка к Марлен Дитрих)

«Как мне объяснить тебе, мое счастье, мое золотое, изумительное счастье, насколько я весь твой — со всеми моими воспоминаниями, стихами, порывами, внутренними вихрями? Объяснить — что слóва не могу написать без того чтобы нe слышать, как произносишь ты его — и мелочи прожитой не могу вспомнить без сожаленья — такого острого! — что вот мы не вместе прожили ее — будь она самое, самое личное, непередаваемое — а не то просто закат какой нибудь, на повороте дороги, — понимаешь-ли, мое счастье?»

(цитата из письма В. Набокова жене Вере)

«Любовь моя, это всего лишь записка, чтобы рассказать, как я тебя люблю. <…> Я влип основательно, так что ты уж побереги себя для меня или для нас, и мы будем изо всех сил бороться за все, о чем говорили, и против одиночества, фальши, смерти, несправедливости, косности (нашего давнего врага), суррогатов, всяческого страха и прочих никчемных вещей; бороться за тебя, грациозно сидящую рядом на постели, хорошенькую — красивее любой фигурки на носу самого красивого и высокого корабля, который когда-либо поднимал паруса или кренился от ветра, за доброту, постоянство, любовь к друг другу, и за ночи и дни, полные любви. Малыш, я очень люблю тебя и буду твоим спутником, другом и настоящей любовью».

(цитата из письма Э. Хемингуя к Мэри Уэлш)

И пусть родиться великим писателем — редкость, каждый любящий мужчина, мы верим, может им стать. И сделать своей любимой прекрасный подарок к самому весеннему празднику — 8 Марта.

Рассказать о главной женщине в вашей жизни, о том, какая она и что делает её не похожей на других, о том, что вы поняли о жизни, находясь рядом с ней, можно по адресу ladykonkurs2016@tut.by. Письма мы принимаем до 7 марта!

Не забудьте прикрепить фото своей любимой (если это возможно).

(Кстати, хороший способ признаться в любви, сделать предложение, попросить прощения за давние или свежие «косяки» — подсказка;).

Ну, а если в вашей истории любви красной нитью проходят песни группы «БИ-2» — это увеличивает шансы на победу вдвойне. И вот почему:

Трое авторов лучших писем получат по два билета на концерт группы «БИ-2». А там уж вместе с вашей любимой споёте и «Мою любовь», и «Варвару», и «Вечную призрачную встречную»!





Потому что 2 апреля музыканты привозят в Минск шоу THE BEST OF! Музыканты исполнят главные композиции из всех выпущенных альбомов — от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания «#16плюс». Некоторые из них не звучали со сцены до появления программы THE BEST OF более 10 лет!

Помимо музыкальной составляющей концертов THE BEST OF, зрителей ждет новая сценография и световое шоу, подготовленное специально для этой программы, а также неизменно мощный рок-н-ролльный «живой» звук!