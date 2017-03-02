

фото: korrespondent.net

Европейская комиссия пригрозила судебными исками против стран, которые отказываются принимать беженцев.

Европейская комиссия пригрозила судебными исками против стран, которые отказываются принимать беженцев. Еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос сказал, что Брюссель будет ждать до сентября, чтобы эти страны наверстали упущенное, сообщает Радио Польша .

По данным Еврокомиссии, с осени 2015 года, когда были приняты положения вопросу релокации беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, страны Европейского союза приняли 13,5 тыс. человек из временных лагерей в Италии и Греции. План ЕС предусматривал принятие в течение двух лет 160 тыс. мигрантов.

«Это неоплаченный счет, который нужно заплатить», - сказал еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства, добавив, что «больше не может быть оправданий, которые позволяли странам избегать этого обязательства».

Он предупредил, что если до сентября процесс принятия мигрантов странами ЕС не ускорится, то Еврокомиссия не исключает подачи исков против европейских правительств в Суд Евросоюза. «До сих пор такое решение не предусматривалось. Мы пытались убеждать, однако теперь это (судебные процессы) один из вариантов», - сообщил он.

С 28 стран ЕС только Австрия, Дания, Польша и Венгрия не приняли у себя ни одного мигранта из лагерей в Италии и Греции. Власть в Варшаве аргументировала это тем, что в рамках европейской солидарности она по-другому помогает решить миграционный кризис: участвует в защите внешних границ ЕС и оказывает финансовую поддержку государствам, которые сталкиваются с миграционным давлением.