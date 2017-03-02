



На календаре март, а значит совсем немного времени осталось до самого ожидаемого события весны для белорусского бизнеса.

Международная конференция по продажам и интернет-маркетингу «Неделя Байнета» пройдет 4-7 апреля в Президент-отеле в Минске.

Вы еще не зарегистрировались? Вам стоит поторопиться — 9 марта цены на билеты вырастут.

Программа конференции

В этом году основная программа Недели Байнета включает 4 полноценных дня маркетингового беспредела:

4 апреля: Маркетинг продаж

5 апреля: Digital marketing 1

6 апреля: Digital marketing 2

7 апреля: Поисковый маркетинг

На этот раз организаторы решили отдать сразу два дня диджитал-маркетингу: первый из них будет посвящен инструментам продвижения в интернете, второй — SMM и веб-аналитике.





Спикеры Недели Байнета

В этом году организаторы ожидают более 2000 гостей, доклады готовят более 40 спикеров из России, Швейцарии, Украины и Беларуси. Причем, многие из них — представители крупных рекламных агентств и международных digital-корпораций, которые задают правила игры в интернет-маркетинге. Не обойдется на конференции и без таких гигантов, как Google, Яндекс, ВКонтакте, MyTarget и т.д.

Звездный состав спикеров из России и Швейцарии на одной сцене! Это то, чего бизнес ждет весь год. Не упустите шанс научиться у тех, кто задает тренды.

Все спикеры готовят выступления с учетом реалий белорусского бизнеса. Никаких рекламных докладов и «воды — вы услышите только реальные кейсы, успешные и не очень. А значит, сможете на основании чужих ошибок составить для себя план, как не допустить провала в своем деле.





Что вы узнаете на конференции

Руководитель компании и владелец бизнеса . Как эффективно и с минимальными затратами решить задачи продвижения своего бизнеса.

. Как эффективно и с минимальными затратами решить задачи продвижения своего бизнеса. Маркетолог и специалист по рекламе . Какие каналы смогут принести прибыль в 2017 году, а какие стоит вовсе исключить из бюджета на продвижение.

. Какие каналы смогут принести прибыль в 2017 году, а какие стоит вовсе исключить из бюджета на продвижение. Менеджер по продажам . Как активно продавать в современных реалиях и отрабатывать возражения на 146%.

. Как активно продавать в современных реалиях и отрабатывать возражения на 146%. SEO-специалист. Какие нововведения от поисковых систем ждут нас в 2017 году, и как с этим жить.

Как сэкономить на билетах

Приобрести абонемент на все 4 дня конференции — в этом случае вы сэкономите 85 рублей. Собирайте команду из коллег и друзей — абонемент действует на предъявителя.

Быть клиентом компании Webcom Media или выпускником Академии Webcom.

Быть участником предыдущих конференций «Неделя Байнета».

Следить за email-рассылками, чтобы не пропустить скидку от партнеров конференции.

Следить за рекламными активностями в группе Недели Байнета в Facebook — вы сможете выиграть скидку на билет или получить его бесплатно.

— вы сможете выиграть скидку на билет или получить его бесплатно. Купить билет до 9 марта. Первые билеты по минимальной цене - от 70 рублей.

Организатор конференции — Группа компаний Webcom Media .

Компания признана агентством поискового маркетинга №1 в Беларуси по итогам конкурса «Выбор года» 2013-2016 гг и агентством Контекстной рекламы №1 по результатам исследования «Рейтинга Байнета».





Зарегистрироваться на конференцию можно уже сегодня на сайте bynetweek.by . Билеты от 70,00 белорусских рублей только до 9 марта — после цены вырастут.

Не тяните с принятием решения — регистрируйтесь прямо сейчас!

До встречи на Неделе Байнета-2017!



