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МАЗ будет выпускать люксовые грузовики для рынков Европы

03.03.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
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Минский автозавод планирует запустить в этом году производство грузовиков экологического класса Евро-6 для европейского рынка. Для стран Евросоюза разработаны новые самосвалы, шасси и седельные тягачи с различными колесными формулами (4×2, 6×4 и 8×4) и двигателями Mercedes-Benz, сообщили в ОАО «МАЗ».


Грузовики выпущены в двух классах — бюджетном и люксовом. В частности, для европейского рынка изготовлены пять базовых моделей мощностью от 300 лошадиных сил. После проведения необходимых испытаний и подготовительных процессов автомобили поступят в серийное производство.

Новые грузовики мощнее, экономичнее и безопаснее предшественников. Изменения коснулись практически всех систем автомобиля. В автомобилях используются новые компоненты, в том числе силовая установка производства Mercedes-Benz с роботизированными коробками передач.

Кабина также претерпела серьезные изменения — стала более функциональной и комфортабельной. В частности, установлены удобные регулируемые сиденья, просторные вещевые ящики для хранения принадлежностей, современные электронные системы активной безопасности и многофункциональный цветной щиток приборов с функцией бортового компьютера.


С новыми грузовиками ОАО «МАЗ» сможет расширить свое присутствие в странах Прибалтики, Балканского полуострова и Западной Европы.

— Наши грузовики класса Евро-6 конкурентоспособны в Евросоюзе как по характеристикам, так и по цене. Мы, конечно, реально оцениваем свои перспективы и уровень конкуренции, однако нам действительно есть что предложить европейским потребителям, — отметил заместитель главного конструктора Николай Лакотко.

В Евросоюзе рынок грузовиков делит «большая семерка»: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania и Volvo.

— Конкурировать на этом рынке непросто. Но у каждого производителя есть свои особенности. Белорусские грузовики прочные и надежные: создавались, для работы в различных сферах и отраслях сельского и коммунального хозяйства, для магистральных перевозок, с учетом различных условий эксплуатации, — пояснил Николай Лакотко.

Новые грузовики также планируют поставлять российским перевозчикам, совершающим рейсы в европейские страны.

— На российский рынок предприятие поставит седельные тягачи класса Евро-6 раньше местных автопроизводителей и одновременно с «большой европейской семеркой», — подчеркнул конструктор. — Несмотря на то что в настоящий момент в техническом регламенте Таможенного союза еще не определены требования к автомобилям класса Евро-6, Минский автозавод сосредоточил свои силы на разработке и изготовлении автомобилей, отвечающих самым жестким и современным требованиям правил и директив европейских стандартов.


Серийному производству предшествуют длительные испытания автомобилей. Грузовики класса Евро-6 обладают большим числом компонентов, для проверки которых требуются значительные пробеги — от 25 до 100 тысяч км. Инженеры продолжают тестировать надежность различных систем — от работы двигателя и трансмиссии до различных электронных систем. Испытания должны завершиться в ближайшее время, после чего завод приступит к началу производства грузовиков МАЗ экологического класса Евро-6 для европейского рынка.

 
 
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Автомобили с колесными формулами 4х2, 6х4 и 8х4 будут оснащаться двигателями Mercedes-Benz

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