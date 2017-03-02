Зима — очень «мертвый» сезон на автомобильном рынке. Оживление спроса обычно происходит в начале весны. AUTO.TUT.BY съездил авторынок Малиновка, чтобы узнать, как обстоят дела у продавцов и за какими моделями стоит туда ехать.

«Три дня из Европы»

Когда-то дно песчаного карьера на окраине Минска было полностью заставлено продающимися машинами. Сегодня рынок все так же на дне, но машин продается в разы меньше.

Изменился и ассортимент. Дешевые старые автомобили можно пересчитать по пальцам. Возле вывески «Авто экономкласса» стоят всего две машины — Peugeot 406 и Renault Megane первого поколения. Состояние у машин хорошее для своих лет, цена соответствующая — больше двух тысяч долларов.

— Выбор маленький, потому что спросом не пользуется, — говорят продавцы.



Трехлетний автомобиль из Европы — ходовой товар на авторынке

В ходу свежие машины из Европы — их на рынке в Малиновке очень много. В доказательство благородного происхождения автомобилей продавцы оставляют на них европейские номера. В описании каждой второй машины гордые надписи — «без пробега по РБ» и «З дня из Европы» — только-только смахнули пыль европейских автобанов, не иначе.



Популярный минивэн Opel Zafira

Ввозят автомобили возрастом от трех до пяти лет, с небольшими, чаще всего турбодизельными моторами. Тут все сходится — европеец проездил на своем авто три года, отдал местному дилеру в trade-in и уехал на новой машине. Авто попало в категорию «недорогой растаможки» и все. Благодаря этим обстоятельствам дело «перегонов» живет.

«Цены с осени растут»

В выходной день на рынке немного покупателей. Точнее, их практически нет. Тут просится еще минутка ностальгии по старому авторынку девяностых, на котором было не протолкнуться. Но те времена давно ушли, сейчас авторынок занял свою небольшую нишу.



«Без пробега по РБ» — эта фраза до сих пор привлекает покупателей

Трех-пятилетние авто из Европы сегодня привозят в Беларусь в основном перекупщики. Соответственно, в этом сегменте они могут диктовать цены. В других сегментах авторынок давно перестал определять цены, сегодня они зависят от сезона и общей ситуации в экономике.

— Уже с прошлой осени цены растут. Не космическими темпами, но на сто-двести долларов в месяц стабильно повышаем. Причин много: машины в Европе дорожают, да и весной всегда цены повышаются. Люди идут, деньги есть, значит, — рассказывает продавец Андрей.

Люди идут, но вот покупают ли, сметают ли все под чистую? Большой вопрос.



Покупатели осматривают автомобиль

Продавцы говорят, что поток покупателей небольшой, но стабильный. Весной станет больше тех, кто приезжает просто посмотреть на машины и начально определиться с выбором. Сейчас больше людей, приезжающих смотреть конкретную машину, найденную в интернете.



Свежие авто российской сборки также можно найти на авторынке в Малиновке

Мы встретили Николая из Молодечно, который приехал посмотреть новую Hyundai Creta, несколько пригнанных из России экземпляров стоят на авторынке. Интересуемся, почему не купить эту машину у минского дилера, ведь цены не отличаются от российских.

— В салоне не всегда есть в наличии машина, а тут сразу купил, оформил и поехал. Да и поторговаться можно попробовать, — говорит покупатель Николай.

Спрос на свежие европейские авто есть только в в определенных сегментах. Например, актуальны минивэны. Почему-то производители считают, что этот тип кузова не нужен жителям Таможенного союза. Единственный бюджетный минивэн на нашем рынке — Citroеn Grand C4 Picasso. За другим семейным авто прямая дорога на авторынок.

Благо тут отличный выбор минивэнов возрастом «от трех до пяти». Opel Zafira, Renault Scenic, Ford С-max, Peugeot 5008 — есть выбор моделей, цветов и комплектаций. Цены начинаются от 11 тысяч долларов. Под капотом практически у всех машин турбодизель объемом 1,5−1,6 литра.



Ford S-max официально не продается в Беларуси

Вместе с новыми семейными автомобилями активно продается и милый сердцу многих белорусов подержанный «премиум». В основном большой немецкой тройки, не старше десяти лет. Стать счастливым обладателем, к примеру, BMW X6 можно, имея 23 тысячи долларов. Цены среднерыночные, не дешевле и не дороже автокаталогов. Только на авторынке предложат отполированное авто со стерильно чистым салоном. Садишься и прямо чувствуешь запах чистоты.



Chrysler 300C второго поколения

Среди премиальных авто встречаются и довольно интересные варианты. Например, Chrysler 300C второго поколения. Машины первого поколения очень популярны в Беларуси, а вот обновленная версия премиального гостя из Детройта в наших краях — настоящий эксклюзив. На одометре всего 27 тысяч километров, а цена — 19 700 долларов. Довольно заманчивое предложение.



Ford Flex — машина для динамичной поездки всей семьей или большой компанией

Для любителей нескучных поездок всей семьей есть Ford Flex. Семь мест, полный привод и 3,5 литра под капотом. Детишки будут в восторге. Эта машина после рестайлинга, вполне возможно, единственный экземпляр в стране. Обойдется машина в 21 700 долларов — почти как два Renault Scenic.

По мнению продавцов, на рынок вот-вот пойдут косяками покупатели. Но вот пойдут ли? Большой вопрос.

A.TUT.BY — покупка и продажа новых и б/у авто в Беларуси. Объявления от частных лиц, предложения автохаусов и официальных дилеров.