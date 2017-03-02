Среднемесячная заработная плата по Могилеву за январь 2017 года составила 687,5 рублей. Это на 12,2% выше среднемесячной зарплаты в области, которая в январе составила 612,6 рублей, сообщили в Могилевском горисполкоме.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По актуальному курсу в январе размер средней зарплаты в Могилеве составил 353,1 доллара в эквиваленте. В январе 2016 года размер номинальной среднемесячной зарплаты был 618,25 рублей, или на 11,2% ниже.

Темп роста реальной заработной платы по Могилеву — рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги — в январе 2017 года по отношению к первому месяцу прошлого года составил 101,6%.

Задолженность по зарплате в организациях города есть. Ее причины — несвоевременные расчеты между субъектами хозяйствования и их закредитованность, отметили в горисполкоме.

При несвоевременной выплате заработной платы и пособия по уходу за ребенком чиновники просят обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 17, телефоны: 40−08−93, 76−89−94.