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В Могилеве средняя зарплата в январе составила 687,5 рублей
Среднемесячная заработная плата по Могилеву за январь 2017 года составила 687,5 рублей. Это на 12,2% выше среднемесячной зарплаты в области, которая в январе составила 612,6 рублей, сообщили в Могилевском горисполкоме.
По актуальному курсу в январе размер средней зарплаты в Могилеве составил 353,1 доллара в эквиваленте. В январе 2016 года размер номинальной среднемесячной зарплаты был 618,25 рублей, или на 11,2% ниже.
Темп роста реальной заработной платы по Могилеву — рассчитанный с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги — в январе 2017 года по отношению к первому месяцу прошлого года составил 101,6%.
Задолженность по зарплате в организациях города есть. Ее причины — несвоевременные расчеты между субъектами хозяйствования и их закредитованность, отметили в горисполкоме.
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Среднемесячный заработок в области ниже на 12,2%.
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