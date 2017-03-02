Сегодня мы публикуем продолжение рассказа нашей соотечественницы Светланы о ее жизни в Болгарии.

— Белорусы и болгары — очень разные. Чтобы белорусы (во всяком случае, минчане) почувствовали удовлетворение от жизни, им нужны: красивая одежда, собственная квартира с хорошим ремонтом, автомобиль не старше 5 лет и возможность гонять 1−2 раза в год в отпуск куда-нибудь подальше.

Болгарам для душевного комфорта нужно гораздо меньше. Для начала — просто оказаться за столом с хорошей обильной едой. Вокруг при этом должны носиться здоровые беззаботные дети. Для полного же счастья нужно иметь какое-нибудь транспортное средство, способное передвигаться в радиусе пары десятков километров от дома. Если получается, не надрываясь до потери здоровья, — то хорошо бы еще зарабатывать на стильную одежду, новую машину и достойный ремонт в доме. Если не получается — ну и ладно, вряд ли стоит посвящать этому свою жизнь.



Изготавливать вино ''для собственных нужд'' имеет право каждый болгарин





Разговаривая с болгарами, особенно за столом, нужно обязательно смотреть им в глаза. Иначе решат, что вы что-то скрываете. Сохранив эту привычку в Беларуси, я поняла, что наши люди, наоборот, этого пугаются и начинают подозревать, что у них на лбу грязное пятно.

Что касается тематики, то разговоры в кругу семьи и друзей простые и понятные — о детях, о знакомых, о насущных бытовых вопросах. Абстрактной полемики болгары не любят. Каждый взрослый человек должен решать свои личные проблемы сам (особенно если они из области загадочной женской души). При этом болгары довольно склонны к мистицизму. И уверены, например, что благосостояние в жизни в не меньшей степени зависит от того, есть ли у человека на роду «късмет» (удача), чем от трудолюбия этого самого человека.



Болгары едят на удивление мало рыбы. Но рыбалку любят



Жители страны в целом менее притязательны в одежде и средствах передвижения, чем белорусы

Безусловно, болгары тоже посещают культурные мероприятия и иногда куда-нибудь ездят отдыхать. У болгар замечательная интеллигенция, и количество людей с высшим образованием на душу населения — одно из самых высоких в Евросоюзе. Но белорусы в более, скажем, массовом порядке катаются по экскурсиям и ходят в театры. Зато болгары куда чаще принимают участие во всевозможных гуляниях и собираются с близкими и дальними родственниками за ломящимся от яств столом дома или в ресторане.

Конечно, я немного утрирую, но все-таки. Болгары, довольствуясь по жизни меньшим, чем мы, чувствуют себя при этом гораздо лучше. Они с жизнью обнимаются и танцуют, а мы с ней обнимаемся и боремся. Они расслабляются и хохочут, мы концентрируемся и хмуримся. Мы все хотим делать как получше, а болгары — как попроще. Подводя какие-то жизненные итоги, болгары перечисляют то, что у них уже есть, а мы — то, чего у нас еще нет.



Дом для болгар не крепость, а скорее просто место для сна

Такие же простые и понятные, как отношения с жизнью, у болгар и отношения друг с другом. Принцип ухаживания мужчин за женщинами в большинстве случаев можно передать почти классической фразой: «вы привлекательны, я чертовски привлекателен — приходите вечером на сеновал».

Велика вероятность, что вскоре после сеновала женщина окажется у общей плиты, где она и будет проводить значительную часть своего времени, отвлекаясь на заботы о детях, а в качестве отдыха от семейного очага — посещать с подружками кафе. Мужчина же между сеновалом и встречами с приятелями для совместного просмотра футбольных матчей или игры в пинг-понг должен попытаться раздобыть для семьи денег. Все просто и понятно. В итоге поводы для скандалов в болгарской семье практически отсутствуют.

Кстати, в Болгарии совершенно равнодушны к институту официального брака. Со временем начинаешь принимать как норму, что люди здесь живут вместе, у них есть дети и общее имущество, но они при этом они не женаты. Однако же для всех (и друг для друга) они муж и жена. В случае возникновения каких-то вопросов наследования интересы гражданского супруга будут учтены точно так же, как были бы учтены интересы официального.













Удивительно, но при наличии безработицы в Болгарии большая проблема с персоналом. Найти толкового работника, который не будет в рабочее время пить кофе и устраивать продолжительные перекуры, почему-то очень сложно. А когда работа все-таки закончена, то качество оказанных услуг очень часто оставляет желать лучшего.

В Болгарии опаздывать в пределах часа — это норма. Обещать что-то и не выполнять — к сожалению, тоже. Поэтому если вдруг попадаешь на хорошего специалиста в какой-то области, его телефон сразу надо заносить в список избранных.

Мне лично неоднократно пришлось столкнуться с просто вопиющим непрофессионализмом врачей (причем, в платных медицинских центрах). У нас врач едва ли получил бы диплом, если бы не знал, что рентген шейного отдела позвоночника нужно делать в двух проекциях. Здесь с принципом «не навреди», похоже, не слишком хорошо знакомы. Для меня эта халатность вылилась в очень серьезные проблемы со здоровьем.



Рильский монастырь. Невероятное по энергетике место



Стена дома в Варне



В Варне можно увидеть много мусора на улицах и граффити на стенах зданий

Интересно, что в Болгарии дети гораздо здоровее, чем наши. Особенно, если дело касается хронических заболеваний. Но при этом идешь по городу и видишь на особых листках-воспоминаниях (их болгары вывешивают на домах или площадях в память об умерших родственниках), что редко кто дотягивает до 60 лет. И это в таком климате. Как же так? Остается списывать это на не самый здоровый образ жизни и непрофессионализм в медицине.

Отсутствие хороших специалистов почти во всех профессиональных отраслях тем более странно, что мне понравилась болгарская система школьного образования. Хотя многое в ней зависит, конечно, от конкретной школы и от учителей. В небольших населенных пунктах, увы, посещение школы часто превращается в простую формальность. Но я видела учебные пособия мальчика, учившегося в Варне — там все очень и очень достойно: информативно, красочно, грамотно.

Возможность поступить в гимназию у болгарских детей появляется после 7-го класса, в возрасте 14 лет. Конечно, в таком возрасте дети гораздо больше готовы психологически и к сдаче экзаменов, и к перемене учебного заведения. Авторитет гимназии по сравнению с обычной школой здесь очень высок. В гимназии можно выбирать предметы для обучения. Если гимназия языковая, то начиная с 9-го класса несколько предметов в ней будут преподаваться на основном из изучаемых иностранных языков. Летние школьные каникулы в гимназиях на несколько недель короче, чем в школах (что логично) и учатся в них до 12-го класса включительно. Во многих болгарских ВУЗах возможно обучаются на иностранном языке, а после их окончания студентам выдается диплом европейского образца.

Вообще же детей в Болгарии по сравнению с нашими мало нагружают обязанностями и мало ругают. В нашем понимании их и воспитывают мало. При этом они здесь почему-то, как и взрослые, учтивые и доброжелательные, а отношения среди подростков напрочь лишены агрессии. Но справедливости ради надо отметить, что детство в Болгарии может быть затяжным (фактически, вплоть до момента, пока человек не обзаведется собственной семьей).

Именно эти растущие дети, любознательные и активные, дают, на мой взгляд, Болгарии надежду на будущее. Они хотят что-то изменить в своей стране, и я верю в то, что они это сделают. Потому что в руках рачительных хозяев Болгария может стать настоящим райским садом.







Даже зима здесь может быть солнечной и яркой

В советские времена Болгарию почти на сорок лет записали в 16-ю советскую республику. Поэтому сейчас хочется восхититься. Восхититься тем, как этот народ сумел сохранить свое единство, свое самосознание, свою национальную культуру. Даже невзирая на то, что территория Болгарии (так же, как и Беларуси) на протяжении всей своей истории была ареной сражений для ближних и дальних соседей, и в течение почти пятисот лет была оккупирована Османской империей.

В Болгарии можно увидеть великое множество памятников архитектуры и археологических находок: от римских, фракийских, византийских, греческих и османских до, собственно, болгарских. Очень многие объекты восстановлены в последнее время на средства Евросоюза. Список археологических находок пополняется буквально каждый день. К примеру, строят комплекс апартаментов на побережье — находят позднеантичное поселение; прокладывают дорогу в центральной Болгарии — перед строителями открываются развалины древнего храма. Месторасположение одного нового объекта инфраструктуры в Пловдиве переносили три или четыре раза — вновь и вновь в самом начале работ строители натыкались на оказавшиеся бесценными исторические находки.

При всем при этом информационная сторона этого вопроса заметно хромает. В том смысле, что стоишь иногда перед каким-нибудь потрясающим воображение объектом, а при нем в лучшем случае небольшая табличка. За подробностями приходится лезть в интернет или долго отлавливать экскурсовода, а чаще — просто кого-то из местных жителей.



Асенова крепость в Родопах



Где-то между Пирином и Рилой







Белоградчиковы скалы

Иначе обстоит дело с нематериальным культурным наследием. Уровень грамотности и образованности населения в Болгарии очень сильно разнится, но практически любой болгарин, даже ребенок, может вам красочно описать несколько сотен лет истории своей страны: рассказать про взлеты и падения трех болгарских царств, достойные любого исторического романа; поведать про полную драматизма историю борьбы за независимость в конце XIX века; засыпать вас именами ханов, царей и других исторических личностей. Именно в честь своих, болгарских сынов (и немного дочерей) в основном и названы улицы, населенные пункты и даже футбольные команды в стране. У учреждений образования здесь не банальные номера, а названия по принципу школа имени Любена Каравелова или гимназия имени Климента Охридского.

Болгары не считают признаком «колхозности» знать и петь свои народные песни или встать в общий танец-хоровод во время массовых народных гуляний. Праздники, которых в Болгарии великое множество, отмечаются с размахом, с надеванием традиционных костюмов, открыто и с подлинной любовью, от сердца (а не согласно спущенному сверху регламенту, как у нас).



Традиционная неделя на море в городе Бяла, когда на городской площадке каждый день устраиваются всевозможные выступления. Посещение свободное

Господствующая религия в Болгарии — православие, хотя около 10% населения — мусульмане. Интересно, что цыгане, которых здесь немало, могут быть и православными, и мусульманами.

Пасха здесь называется понятно для белорусов — Великдень. Да и в целом религиозные праздники совпадают с нашими. Но особенно интересны народные традиции. На Коляду (еще одно родное слово) так же ходят по домам ряженые, а вот 14 февраля здесь не менее весело празднуют не день влюбленных, а Трифон Зарезан (день виноградарей).

Ежегодно первого марта болгары дарят друг другу и закрепляют на себе красно-белые плетеные сувениры (мартеницы), а после вешают их на первое увиденное цветущее плодовое дерево (это делается «на удачу»). Наблюдать за таким годовым круговоротом праздников очень интересно, а сами болгары всегда готовы принять в дружные ряды празднующих всех желающих.

Вообще, как ни удивительно, в народных традициях много откликов находишь именно нашего, белорусского. Традиционные цвета здесь — красный, белый и черный. Узоры перекликаются с нашей наконец-то вытряхнутой из бабушкиных сундуков и добравшейся уже до упаковок для колбасы «вышиванкой». Наша дуда похожа на болгарскую гайду. Популярны там и свирель, и цимбалы.



Во время турецкого господства православные церкви должны были быть высотой ниже всадника с вытянутым копьем



Рильский монастырь

Болгар по численности меньше, чем белорусов, но разбежались они по планете едва ли в меньших масштабах, чем мы. При этом и за границей как минимум в первом поколении иммигранты сохраняют и язык, и традиции, и самосознание.

О болгарском языке хотелось бы сказать отдельно. В самый первый мой приезд в Болгарию женщина из нашей туристической группы взяла в руки местную газету и сказала: «Пф! Чтобы говорить по-болгарски, надо просто ко всем нашим словам добавлять «-та». На самом деле, общая кириллица (выросшая из школы болгарских книжников, последователей Кирилла и Мефодия) в значительной степени облегчает жизнь при чтении. А если знаешь не только русский, но и белорусский язык, то общий с болгарским словарный запас увеличивается уже в два раза. Так что о бесполезности изучения белорусского говорить не стоит. Зная его, со многими соседями-славянами найти понимание гораздо проще.

И все же свободное восприятие языка появляется далеко не сразу. В исключительно болгарской компании поначалу даже суть разговора не улавливаешь, не говоря уже о его подробностях. Но со временем неизбежно начинаешь понимать больше, а потом в какой-то момент тебя все же прорывает на болгарскую речь.



Болгарская Этера. Что-то вроде наших Дудуток или Озерца

Очень многие болгары, особенно из старшего поколения, знают русский язык. Его обязательно изучали в школе во времена СССР. Большое число болгар тогда получило высшее образование в советских ВУЗах, многие бывали в союзных республиках по работе. К русскоязычным людям у болгар очень теплое отношение, которое не смогли испортить ни политические коллизии, ни нынешние экстравагантные фортели некоторых туристов. Любопытный факт: знакомый нам оливье здесь называют «руска салатка».

Заслышав русскую речь на улице, особенно вдали от протоптанных туристических троп, люди частенько подходят вас поприветствовать. И как же радуются болгары, когда ты пытаешься говорить с ними по-болгарски! Как они это ценят! Это совсем другой уровень принятия вас как человека.

Казусы, конечно же, случаются. Главная притча во языцех — из разряда не языковых, а жестовых. Болгары едва ли не единственные в мире кивают на «нет» и качают головой на «да». К этому привыкнуть гораздо сложнее, чем к несовпадению значения некоторых слов. На самом деле, болгарское отрицание — это не наши энергичные движения головой влево и вправо, а многократные едва заметные кивки вверх-вниз, а согласное качание головой здесь — это именно качание из стороны в сторону, а не хорошо выраженный кивок. Со временем к этому привыкаешь. Но даже если вы и перепутали — это абсолютно не страшно. Потому что болгары, в отличие от нас, гораздо более лояльно относятся и к своим, и к чужим ошибкам. Вас простят, и никто не будет злорадно хмыкать или что-то саркастично комментировать.









За время проживания в Болгарии я составила небольшой словарик омонимов из двух языков, которые могут привести к недоразумению. Самое серьезное отличие: по-болгарски «направо» означает «прямо». Не знающие этого нюанса наши водители, которые спрашивают у местных дорогу, потом долго проклинают непонятно куда их пославшего, но не имевшего злого умысла болгарина.

А еще «майка» — это «мама», «диня» — это «арбуз», «стая» — это «комната», «гора» — это «лес», «кака» — старшая сестра, «булка» — это «невеста»; «муж» — это любой мужчина, а «жена» — любая женщина (болгарские мужчины очень любят убеждать в этом симпатичных туристок). Болгарское «много» значит «очень», и выражение «много мало» звучит хотя и диковато, но означает всего лишь «очень мало». «Утре» — это не «утро», а «завтра». А вот «закуска» — это «завтрак», хотя для нашего туриста зачастую эти понятия совпадают. Еще болгарский «стол» — это наш «стул». И за слово «хубаво» в Болгарии бить лицо никого не стоит. Оно означает крайнюю степень восхищения.









Интересный факт: когда болгары узнают, что известный электроинструмент у нас называют «болгаркой», они просто впадают в ступор. А выйдя из него, молча уходят пить горькую, в смысле ракию. Но это, конечно же, шутка. Кстати, определенно не стоит на всю Болгарию кричать слово «Шутка!». Для болгарского уха оно звучит неприлично. Но если говорить серьезно, пьяных болгар на улицах я никогда не видела. Просто никогда. Хотя стакан вина за приемом пищи — там совершенно нормальное явление.

Возможно кое-что в моем рассказе получилось с оттенком негатива, но все же могу признаться, что к Болгарии я продолжаю испытывать то самое неподвластное ни логике, ни воле чувство, которое можно назвать только любовью.

Пожив за границей, я смогла оценить многие положительные аспекты проживания в своей родной стране. Поверьте: у нас не все так плохо. Просто белорусы самая критичная и самокритичная нация в мире. Мы все время рвемся в светлое будущее, не замечая светлые стороны настоящего.









Мне нравится, что у нас все чаще доносят бумажку до мусорки, что фасады домов ремонтируют и что наши тротуары и дороги не напоминают ралли Париж-Дакар.

Мне нравятся, что наши люди считают, что достойно выглядеть должны и одежда, и жилище, и вся страна.

Мне нравится, что мы стремимся жить интересно.

Мне нравится, что белорусы хотят быть грамотными и образованными. И в большинстве своем являются таковыми.

Мне нравится, что мы стараемся все делать хорошо, потому что просто не умеем халтурить.

Мне нравится, что мы все время учимся, открыты ко всему новому, и сами это новое стремимся создавать.

Мне нравится, что наши люди ответственны и трудолюбивы, и будут биться над какой-то задачей, пока ее не решат.

Мне нравится, что мы упорно продолжаем идти вперед, несмотря ни на что.

А не нравятся мне из глобального только наш климат (как географический, так и политический), а также то, что мы почему-то совсем не ценим и не бережем друг друга.









В конце концов, я вернулась в Беларусь. Я не разочаровалась в Болгарии, я просто взвесила все «за» и «против» и трезво оценила собственные силы, только на которые любой человек и должен рассчитывать. В чужой стране, а конкретно в Болгарии, моих личных сил и средств не хватит на обеспечение достойного уровня жизни себе и своему ребенку. Решать проблемы со здоровьем, обеспечивать нормальное образование для дочери, иметь работу по вкусу и по специальности — все это лично для меня оказалось проще в родной стране, где к тому же есть моральная поддержка со стороны родителей и друзей.

И хотя сейчас я смотрю в серое небо и хмурые лица белорусов, при воспоминании о Болгарии мое сердце превращается в птицу, которой так ярко светит солнце и улыбки болгарских друзей, что оно начинает тихонько напевать: «Моя страна, моя България, моя прекрасна страна, ще се върна…».

Мы никогда не знаем, как сложится наша жизнь. И возможно я еще вернусь к тебе, моя Болгария!









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