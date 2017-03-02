В Восточной конференции определились два участника 2-го раунда плей-офф чемпионата КХЛ, еще в двух парах борьба продолжается.



Фото: khl.ru

Пропуска в следующую стадию обеспечили себе нынешний обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» и казанский «Ак Барс».

«Магнитка» в пятом матче серии разгромила дома китайский «Куньлунь», а казанцы в тяжелейшем, как и вся серия, поединке, вырвали в овертайме победу у «Салавата Юлаева».

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 8:2 (3:1, 2:0, 3:1) (Зарпиов, 5.55, Коварж, 10.00, Зарипов, 14.30, Мозякин, 25.01, Коварж, 34.59, Зарипов, 40.49, Косов, 48.57, Коварж, 49.51 — Тайми, 13.59, Я. Альшевский, 59.48).

По 5 (3+2) результативных баллов за игру набрали форварды «Магнитки» Данис Зарипов и Ян Коварж.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) (Малыхин, 15.13, Секач, 68.55 — Арзамасцев, 51.31).

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 4:1 (4:2, 5:3, 3:2, 1:3, 8:2)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:1 (2:1, 2:1, 3:4, 2:1, 2:1 ОТ)

Казахстанский «Барыс» под руководством белорусского специалиста Эдуарда Занковца в овертайме вырвал в Челябинске победу у «Трактора» и захватил лидерство в серии.

«Трактор» — «Барыс» — 1:2 ОТ.

А вот команда другого белорусского тренера, владивостокский «Адмирал» Александра Андриевского, после двух побед кряду разгромно проиграла в Омске «Авангарду».

«Авангард» — «Адмирал» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) (Соботка, 6.00, Анелев, 13.27, Меньшиков, 16.54, Бут, 24.53, Михеев, 36.54, Файзуллин, 42.00).

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Восточная конференция

«Авангард» — «Адмирал» — 3:2 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4, 2:3 ОТ, 6:0)

«Трактор» — «Барыс» — 2:3 (2:5, 5:1, 1:3, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ).

На Западе определились уже все участники 2-го раунда плей-офф.

Итог серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 4:0 (4:2, 2:1 ОТ, 4:3 ОТ, 1:0 ОТ)

СКА — «Витязь» — 4:0 (3:1, 7:2, 6:2, 7:1)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 4:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2 ОТ, 3:1)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 4:1 ( 2:1 , 7:2 , 5:1 , 2:4 , 4:1 ).

Таким образом, во 2-м раунде Кубка Гагарина в сериях до 4 побед на Западе сразятся:

ЦСКА (1) — «Локомотив» (4)

СКА (2) — «Динамо» М (3).

Матчи пройдут 8, 10, 12, 14 марта и, если потребуется, 16, 18 и 20 марта.