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Минфин не смог продать валютные облигации
Министерство финансов признало несостоявшимся последний аукцион по продаже валютных облигаций.
Второго марта Минфин проводил аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций с процентным доходом, номинированных в иностранной валюте, выпуска № 238. Однако ведомство не смогло продать облигации.
«К аукциону допущены 24 заявки от 8 участников со ставками от 6,0% до 9,0% годовых на общую сумму 38,98 млн долл. США. Министерством финансов принято решение признать аукцион несостоявшимся», - сообщается на сайте ведомства.
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Напомним, что в январе Министерство финансов
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Министерство финансов признало несостоявшимся последний аукцион по продаже валютных облигаций.
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