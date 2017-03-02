Министерство финансов признало несостоявшимся последний аукцион по продаже валютных облигаций.

Второго марта Минфин проводил аукцион по размещению государственных долгосрочных облигаций с процентным доходом, номинированных в иностранной валюте, выпуска № 238. Однако ведомство не смогло продать облигации.

«К аукциону допущены 24 заявки от 8 участников со ставками от 6,0% до 9,0% годовых на общую сумму 38,98 млн долл. США. Министерством финансов принято решение признать аукцион несостоявшимся», - сообщается на сайте ведомства.

Как пишет БелаПАН , размещение выпуска планировалось в виде аукциона процентных ставок, а его объем был заявлен в 50 млн долларов. Номинальная стоимость одной валютной облигации — 1 тыс долларов, срок обращения — 1891 день, дата погашения — 6 мая 2022 года. Согласно условиям выпуска, ставка процентного дохода устанавливалась на весь срок обращения валютных облигаций в ходе аукциона.