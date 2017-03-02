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Из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности на пятницу, 3 марта. Однако температура будет плюсовой, в выходные также ожидается теплая погода.

Ночью и утром 3 марта на большей части территории страны и в Минске, а днем по северо-востоку Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, пишет tut.by .



В пятницу погоду в стране будет определять циклон, перемещающийся через северные районы республики на Новгородскую область России и связанные с ним атмосферные фронты. Ожидается облачная погода, днем с прояснениями.

Ночью во многих районах осадки, днем преимущественно по северной половине кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный: ночью и утром на большей части территории сильный порывистый, днем умеренный, лишь по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0, +5°С, максимальная днем +2, +7°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем — расти.

Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.



