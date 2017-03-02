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Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По оперативной информации на 8.00 3 марта, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 70 фур, в "Беняконях" - 21 грузовой автомобиль, в "Котловке" - 30, в "Привалке" - 20 автомобилей, пишет БЕЛТА .

Выезда в Латвию в "Урбанах" ожидают 65 грузовиков. На белорусско-польской границе 314 легковых автомобилей зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси. В пункте пропуска "Брузги" - 57, в "Берестовице" - 77, в "Домачево" - 30, в "Бресте" - 150 машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.

