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Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси

03.03.2017 09:42 — Разное | Ежедневник  
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Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси

фото: ru.sputniknews.lt

Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

По оперативной информации на 8.00 3 марта, в очереди на выезд из Беларуси в Литву в пункте пропуска "Каменный Лог" находится 70 фур, в "Беняконях" - 21 грузовой автомобиль, в "Котловке" - 30, в "Привалке" - 20 автомобилей, пишет БЕЛТА.

Выезда в Латвию в "Урбанах" ожидают 65 грузовиков. На белорусско-польской границе 314 легковых автомобилей зарегистрировано в очереди на выезд из Беларуси. В пункте пропуска "Брузги" - 57, в "Берестовице" - 77, в "Домачево" - 30, в "Бресте" - 150 машин.

На границе с Украиной очередей из автомобилей нет.
 

 
Теги: Брест
 
 
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Более 200 фур и 300 легковых авто ожидают выезда из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

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