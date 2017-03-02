Решение агентства LETA об одностороннем расторжении договора со Sputnik Латвия — это часть дискриминационной стратегии вытеснения с медийного поля Прибалтики востребованного отечественного информационного ресурса, заявила Захарова в эфире радио Sputnik Латвия .

"К сожалению, на наш взгляд, попираются все основы деловой этики, прикрывается все какими-то высшими ценностями, именно об этом говорится в официальном письме руководства LETA. Мы проходили времена, когда под лозунгом, подзаголовком "высших ценностей" творилось все, что угодно", — сказала представитель МИД России.

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Латвия.