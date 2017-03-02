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Захарова: обвинения в адрес Sputnik — это стратегия дискриминации
03.03.2017 10:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Решение агентства LETA об одностороннем расторжении договора со Sputnik Латвия — это часть дискриминационной стратегии вытеснения с медийного поля Прибалтики востребованного отечественного информационного ресурса, заявила Захарова в эфире
"К сожалению, на наш взгляд, попираются все основы деловой этики, прикрывается все какими-то высшими ценностями, именно об этом говорится в официальном письме руководства LETA. Мы проходили времена, когда под лозунгом, подзаголовком "высших ценностей" творилось все, что угодно", — сказала представитель МИД России.
Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой слушайте на радио Sputnik Латвия.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расторжение договора информагентством LETA со Sputnik Латвия и аналогичные действия со стороны Baltic...
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