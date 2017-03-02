В пятницу 3 марта в Беларусь придет сильный ветер и обильный снегопад.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды предупреждают о неблагоприятных погодных условиях: в пятницу в Беларуси будет очень ветрено. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 метров в секунду. На протяжении дня ветер ослабнет, пройдут осадки: мокрый снег и дождь. Температура составит от +1 до +5.

В выходные в Беларуси погода будет весенней. В субботу синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, температура будет достигать +7 градусов, в воскресенье в некоторых регионах воздух прогреется до +14-+16 градусов.

В начале следующей недели также будет тепло, однако синоптики предупреждают о кратковременных дождях.