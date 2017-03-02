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У ЕАЭС до конца года появится собственный товарный знак

03.03.2017 10:18 — Разное | Ежедневник  
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У ЕАЭС до конца года появится собственный товарный знак

фото: panorama.am

Единый товарный знак Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть введен до конца текущего года, для этого осталось провести межгосударственные процедуры, заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«В этом году (будет согласован - ИФ). Решение Россией принято, другие страны тоже приняли решение, теперь идут межгосударственные процедуры согласования и принятие окончательного решения. То, что все готово к его введению в действие, и мы в этом году его введем – это точно», – сказал Ивлиев в пятницу журналистам в Новосибирске.

Напомним, что сегодня в зону действия региональной организации экономической интеграции ЕврАзЭС входят пять государств – Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения. Договор о Евразийском экономическом союзе обеспечивает свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение единой и согласованной экономической политики, пишет Интерфакс.

 
 
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Единый товарный знак Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть введен до конца текущего года, для этого осталось провести межгосударственные процедуры,...

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