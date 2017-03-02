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Куда пойти в выходные в Минске с ограниченным бюджетом

03.03.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
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Первые весенние выходные неожиданно радуют теплой погодой. К чему оказались не готовы организаторы мероприятий — в афише сплошь закрытые ивенты. И тем не менее, AFISHA.TUT.BY нашла для вас самые интересные и по-весеннему свежие события с умеренным бюджетом — до 8 рублей.

Gastrofest


Фото с сайта gastrofest.by

Когда: с пятницы и все выходные.

Где: в 20 заведениях Минска.

Сколько: 5 рублей.

Как вы возможно слышали или видели по ленте instagram, в Минске проходит Gastrofest. 20 столичных заведений предлагают авторский кофе и десерт всего за 5 рублей. Например, кафе «Абсурд» на Независимости, 60 предлагает эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками, а к нему домашний пирог, шоколадное пирожное и профитроль. Все за 5 рублей — подвоха нет. Проблемы может оказаться две: из-за наплыва желающих в кафе образовываются очереди и периодически сеты по фиксированной цене заканчиваются, а значит, придется прийти в следующий раз. Так что планируйте свою вылазку с учетом этой информации.

Полный список заведений и меню смотрите тут.

Неделя белорусской кухни


Белорусская кухня. Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Когда: с пятницы и все выходные.

Где: в 1−2 заведениях Минска.

Сколько: от 2,5 рубля.

Помимо «Гастрофеста» в Минске стартовала Неделя белорусской кухни. В 102 заведениях столицы вам предложат меню из 5 национальных блюд по фиксированной цене. В меню:

  • заливное из карпа за 4 рубля 50 копеек;
  • крупеня за 2 рубля 50 копеек;
  • верещака с блинами за 8 рублей 50 копеек;
  • клецки картофельные с мясом за 6 рублей 50 копеек;
  • манник с творогом за 3 рубля 50 копеек.

Полный список заведений смотрите тут.

Международный фестиваль квир-культуры DOTYK


Когда: 3−5 марта.

Где: «Столовка ИксИгрикЗэт» на Фабрициуса, 4.

Сколько: от 0 до 8 рублей.

Продолжается международный фестиваль квир-культуры. Для тех, кто не в курсе: «квир» в приставке означает несоответствие традиционной модели поведения, в том числе и сексуального. Темы мероприятий соответствующие: исследование гендерных вопросов, лекция «Краткая история гомосексуальности в России (XVIII-XX в.), фильмы и воркшопы по теме.

Полную программу и расписание ищите тут.

Flea Market і Вясновы Кірмаш


Когда: 3−5 марта с 12.00.

Где: галерея «Ў»

Сколько: бесплатно.

Маркет для страждущих хендмейда и оригинальных подарков к 8 Марта. Тут будут и бижутерия ручной работы, и игрушки, дизайнерская одежда, керамика и прочие достижения отечественного ремесленничества. Даже если ничего себе не найдете, всегда приятно просто поглазеть на красивые вещи, покопаться в груде сувениров и примерить то, что понравится, на себе.

Фестивальная премьера «Персональный покупатель»


Когда: 2−4 марта.

Где: «Центральный».

Сколько: от 5 рублей.

«Персональный покупатель» участвовал в основном конкурсе Канн в прошлом году и получил там «Золотую пальмовую ветвь» за лучшую режиссуру. Это достаточный повод проявить к фильму внимание. Еще один — переродившаяся после «Сумерек» Кристен Стюарт. Теперь американская звезда подростковой саги — одна из главных актрис американского независимого кино, режиссер да еще и политический деятель. Отметим, что именно с картины Ассайаса («Зильс-Мария») и началось перерождение Стюарт в диву американского инди. За ее трансформацией на экране приятно наблюдать, не откажите себе в удовольствии.

Питерский уикенд в «Хулигане»


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 3 марта, 23.00.

Где: «Хулиган».

Сколько: бесплатно.

Все традиционно: веселая вечеринка в «Хулигане». За пультом — питерский диджей Boseg и товарищи: Verde, Salut 80, Azbukin. Вокруг пульта — компания «своих» и тех, кто залетел на огонек случайно — их вы заметите почти сразу по растерянному взгляду. Если для вас лучший способ встречать весну — танцпол с разгоряченными молодыми телами, а места типа Black House вас не привлекают, «Хулиган» — самое оно.

Фестиваль-ярмарка «Таямнiцы Майстэрства»


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 4−5 марта с 9.00.

Где: «Е-сити», ул. Денисовская, 8

Сколько: бесплатно.

Ярмарка для тех, кто еще не обзавелся подарками к 8 Марта, но не хочет обходиться дежурными цветами, конфетами и косметикой. Здесь по традиции вас ждут букеты из конфет, игрушки handmade, бижутерия в стиле макраме, изделия из кожи, украшения в японском стиле канзаши, мыло ручной работы, неповторимые керамические изделия, декоративные восковые свечи, изделия из стеклянных бусинок и многое другое. Посмотреть, как это все делается, можно во время мастер-классов.

Весенний экомаркет «Пастернак»


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 4−5 марта с 11.00.

Где: «Президент-Отель» на Кирова, 18.

Сколько: бесплатно.

Любимый маркет веганов, вегетарианцев, сыроедов и ЗОЖников Минска возвращается. По традиции пространство разделят на несколько зон: бьюти — с органической и хендмейд-косметикой, wellness, коим станет спа-зона гостиницы (так что захватите с собой купальники и деньги — на эту услугу скидка), фуд-корт — что делать с ним, вы догадываетесь и сами, детская зона с отдельным полезным эко-меню, развивающими игрушками и развлечениями для детей от 0 до 10.

«Open шкаф»


Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 5 марта, 12.00.

Где: «Калибр» на Фабрициуса, 8.

Сколько: бесплатно.

Уже сложно представить месяц без «Open шкафа». Но если вдруг кто еще не знает механику: на этом мероприятии можно купить, обменять или продать все что угодно — новое или старое, обувь или носовой платок, дешевое или ультрадорогое. Пока вы всем этим занимаетесь, вас будут развлекать минские диджеи. Попробуйте не теряться, а воспользоваться случаем и купить подарок своей прекрасной половине, маме, дочери или сестре.

 
Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY нашла для вас самые интересные и по-весеннему свежие события с умеренным бюджетом - до 8 рублей.

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