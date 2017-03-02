Продюсеры Виктор Лобкович, Андрей Курейчик и Сергей Якубовский объявили о начале кастинга в новый проект — белорусский молодежный хоррор «Упыри». Производством займется кинокомпания «Наше кино» — объединенные силы трех независимых отечественных продюсеров.



Рабочий вариант постера «Упырей»

— Мы давно ощущали необходимость объединить усилия, — рассказывает сценарист и продюсер Андрей Курейчик. — Поодиночке тут не выжить, и мы решили объединить свои наработки и технические возможности, чтобы предложить проекты, которые будут интересны как местному прокату, так и международному. Так и родилась компания «Наше кино».

«Упыри» — рабочее название для первого проекта команды «Наше кино». Режиссером белорусского ужастика станет клипмейкер и режиссер Макс Сирый (клипы для групп «J-Морс», «Без Билета»), операторами — Александр Алейников («Души мертвые») и Артем Якимов («Выше неба»).

Над сценарием работали Сергей Якубовский, Андрей Курейчик и Максим Сирый. По сюжету международная молодежная компания попадает в лесную глубинку на тайное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом, который один раз в году порождается в Купальскую ночь.



Сценарист и продюсер Андрей Курейчик. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Идея возникла у меня на основе такого явления, как «белорусские Мальдивы» — я сейчас говорю про солигорские меловые карьеры, — рассказывает продюсер проекта Сергей Якубовский. — Вокруг них ходит столько небылиц и историй, что захотелось построить на этом сюжет.

— Мы хотим подтянуть к проекту в том числе и молодые силы, — поясняет режиссер Макс Сирый. — В том числе талантливых и неизвестных ребят, которые готовы работать над независимым проектом.

Сейчас «Упыри» находятся на стадии поиска финансирования. Курейчик отмечает, что бюджет проекта должен уложиться плюс-минус в 50 тысяч евро. Это может быть инвестирование, product placement, но ни в коем случае не государственные деньги.

— Я считаю, что Министерство культуры должно тратить государственные деньги на проекты, связанные с культурой. Мы же собираемся делать коммерческое кино — оно должно само себя окупать без помощи государства. Другое дело, что госструктуры не должны мешать.

Помимо собственных проектов, «Наше кино» планирует проводить питчинги и поддерживать молодых авторов — как своими техническими мощностями, так и финансово.

Съемки молодежного хоррора планируется закончить в июне, а международный и республиканский релиз сделать осенью 2017 года. Сейчас проходят кастинги на кинопроект. Творческая группа ищет молодых, интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора.