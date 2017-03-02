﻿ Белорусские "Упыри": Курейчик объявил о начале работы над молодежным хоррором. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские "Упыри": Курейчик объявил о начале работы над молодежным хоррором

03.03.2017 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Продюсеры Виктор Лобкович, Андрей Курейчик и Сергей Якубовский объявили о начале кастинга в новый проект — белорусский молодежный хоррор «Упыри». Производством займется кинокомпания «Наше кино» — объединенные силы трех независимых отечественных продюсеров.


Рабочий вариант постера «Упырей»

— Мы давно ощущали необходимость объединить усилия, — рассказывает сценарист и продюсер Андрей Курейчик. — Поодиночке тут не выжить, и мы решили объединить свои наработки и технические возможности, чтобы предложить проекты, которые будут интересны как местному прокату, так и международному. Так и родилась компания «Наше кино».

«Упыри» — рабочее название для первого проекта команды «Наше кино». Режиссером белорусского ужастика станет клипмейкер и режиссер Макс Сирый (клипы для групп «J-Морс», «Без Билета»), операторами — Александр Алейников («Души мертвые») и Артем Якимов («Выше неба»).

Над сценарием работали Сергей Якубовский, Андрей Курейчик и Максим Сирый. По сюжету международная молодежная компания попадает в лесную глубинку на тайное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом, который один раз в году порождается в Купальскую ночь.


Сценарист и продюсер Андрей Курейчик. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Идея возникла у меня на основе такого явления, как «белорусские Мальдивы» — я сейчас говорю про солигорские меловые карьеры, — рассказывает продюсер проекта Сергей Якубовский. — Вокруг них ходит столько небылиц и историй, что захотелось построить на этом сюжет.

— Мы хотим подтянуть к проекту в том числе и молодые силы, — поясняет режиссер Макс Сирый. — В том числе талантливых и неизвестных ребят, которые готовы работать над независимым проектом.

Сейчас «Упыри» находятся на стадии поиска финансирования. Курейчик отмечает, что бюджет проекта должен уложиться плюс-минус в 50 тысяч евро. Это может быть инвестирование, product placement, но ни в коем случае не государственные деньги.

— Я считаю, что Министерство культуры должно тратить государственные деньги на проекты, связанные с культурой. Мы же собираемся делать коммерческое кино — оно должно само себя окупать без помощи государства. Другое дело, что госструктуры не должны мешать.

Помимо собственных проектов, «Наше кино» планирует проводить питчинги и поддерживать молодых авторов — как своими техническими мощностями, так и финансово.

Съемки молодежного хоррора планируется закончить в июне, а международный и республиканский релиз сделать осенью 2017 года. Сейчас проходят кастинги на кинопроект. Творческая группа ищет молодых, интересных главных героев, которые смогут ярко и неожиданно сыграть в жанре хоррора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюсеры Виктор Лобкович, Андрей Курейчик и Сергей Якубовский объявили о начале кастинга в новый проект - белорусский молодежный хоррор "Упыри".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Куда пойти в выходные в Минске с ограниченным бюджетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика