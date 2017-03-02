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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с 100-летием со дня образования белорусской милиции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД. Отмечая вековой юбилей, мы по праву гордимся настоящими профессионалами, верными Закону, воздаем должное подвигу всех, кто самоотверженно боролся с преступностью», — говорится в поздравлении.

По мнению президента, выбрав нелегкую и мужественную профессию, сотрудники милиции посвятили себя «ответственной и благородной миссии — защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан».

«Убежден, оставаясь верными присяге, вы с честью исполните свой долг», — отметил президент.

Он также выразил особую благодарность ветеранам органов внутренних дел.

Александр Лукашенко пожелал всем сотрудникам милиции, их родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в служении на благо Родины.



