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Россельхознадзор может ввести запрет на белорусские сыры

03.03.2017 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор может ввести запрет на белорусские сыры

фото: bryansktoday.ru

Поставки сыра некоторых белорусских предприятий в Россию могут быть запрещены. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Под риск запрета попала продукция ОАО «Ошмянский сыродельный завод» (филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат») и филиала по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК». Россельхознадзор уже обнаружил несколько нарушений в их продукции. В сырах производства этих предприятий был обнаружен консервант натамицин (Е235), пишет РБК.

В сырах «Ошмянского сыродельного завода» он был обнаружен в концентрации превышающей норму. В сырах «Лидского молочно-консервного комбината» уровень его содержания был в норме, но само его присутствие не указывалось на этикетке. В результате, против продукции этих предприятий ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.

«Если в режиме усиленного контроля еще хоть раз будут обнаружены нарушения, мы будем поднимать вопрос о запрете поставок с этих предприятий. Либо просить белорусскую сторону ввести самоограничение», — сообщила Мелано.

 
 
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Поставки сыра некоторых белорусских предприятий в Россию могут быть запрещены. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

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