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Секреты праздничного концерта "На бис" раскроют в МПЦ Sputnik
03.03.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
С уникальным голосом Анастасии Лейкиной зритель познакомился еще на телепроекте "Поющие города-3" телеканала СТВ, где она стала победительницей и обладательницей главной премии с песней из репертуара Лары Фабиан. В ее репертуаре много песен на французском языке Лары Фабиан, Мирей Матье и Эдит Пиаф.
7 марта на сцене Центрального Дома офицеров и 15 марта на сцене Большого концертного зала Белгосфилармонии зритель услышит эти всем известные и любимые песни в ее исполнении.
Итальянскую линию концерта ведет лауреат международных конкурсов Игорь Задорожный. Красивый бархатный баритон Игоря Задорожного очаровывает теплотой и глубиной. На концерте он исполнит неаполитанские песни, зажигательные хиты итальянской эстрады из репертуара Алессандро Сафина, Тото Кутуньо, Адриано Челентано и Лучано Паваротти.
Гости МПЦ Sputnik поделятся своими творческими планами и подробнее расскажут о концерте, приуроченном к Международному женскому дню.
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 6 марта, в 14:00, в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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В понедельник, 6 марта, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится встреча с белорусскими исполнителями Анастасией Лейкиной и Игорем Задорожным.
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