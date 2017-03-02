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В центре Гомеля водитель BMW, двигаясь задним ходом, сбил стоящего на дороге пенсионера
ДТП случилось 2 марта, около 21.00, недалеко от автобусного вокзала, сообщили в ГАИ Гомельской области.
37-летний водитель BMW 525 ехал задним ходом по дворовой территории в районе дома № 7а, который расположен на улице Курчатова. Мужчина не убедился в безопасности дорожного движения и сбил пешехода, стоящего на проезжей части.
В результате ДТП 70-летний гомельчанин получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в травматологическое отделение гомельской БСМП.
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70-летнего гомельчанина госпитализировали в травматологическое отделение гомельской БСМП.
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