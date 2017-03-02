2 марта, около 09.00, на 5-м километре трассы Слуцк — Жуки вблизи деревни Молотково произошло ДТП с участием грузовых автомобилей Mercedes и ГАЗ. Об этом сообщает SlutskGorod со ссылкой на начальника ОГАИ Слуцкого РОВД Александра Станкевича.





Mercedes под управлением 24-летнего жителя Слонима ехал со стороны деревни Молотково в направлении Слуцка. На закруглении дороги водитель неправильно выбрал скорость движения, не учел геометрические параметры дороги и состояние покрытия, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ-5204, принадлежащим одному из местных ПМК.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира ГАЗа. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы. Водитель Mercedes серьезных травм не получил.