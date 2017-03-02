1 марта в комплексе «Сокол» на проспекте Победителей, в который помимо гостиницы, кинотеатра и welness-центра входит арена для спортивных и других мероприятий, прошел первый концерт. AFISHA.TUT.BY поинтересовалась у посетителей и организатора выступления, как те оценивают новую площадку и качество звука на ней.





В концертном формате Falcon Club Arena может вместить до 3 тысяч человек (в спортивном — до 2 тысяч). Это больше, чем Prime Hall (1,7 тысячи человек), но меньше, чем Дворец спорта (4,5 тысячи человек).

В помещении арены уже проходили спортивные мероприятия (теперь это основная площадка баскетбольной команды «Цмокі»), конференции и частные банкеты. Как концертная площадка она стартовала с выступления английской инди-поп-группы Bastille.

Посетители концерта, у которых нет автомобиля, отмечали, что добираться до проспекта Победителей, 20, как и до всех объектов в той стороне, неудобно и долго. Особенно неудобно было бы возвращаться, если бы зал был забит до отказа: вечером транспорт ходит редко. Вся внутренняя инфраструктура на объекте не вызвала вопросов.





— Там работало два буфета, где есть бургеры, хот-доги, картошка фри, сладкое, чай-кофе, пиво, немного крепкого алкоголя (виски, ром, текила, водка). По ценам вполне приемлемо. Например, мой бургер и коктейль стоили 17 рублей, — рассказывает одна из посетителей концерта Анна. — Сама площадка отличная! Мне очень там понравилось. Звук просто замечательный: слышно каждое слово в песнях, все инструменты, а после нет ощущения, что ты оглох. Видно отовсюду хорошо. С вентиляцией, насколько могу судить, проблем нет (но, опять же, мало людей. Если бы набился полный зал, возможно, картина была бы другой).

Самое главное, говорит девушка, что в Минске появилась площадка «средней» величины.

— У нас есть либо клубы, либо арены, а это такой промежуточный вариант для групп, которые уже велики для клуба, но не доросли до стадиона.

Остался доволен и выступлением, и качеством звука и организатор концерта, управляющий концертным агентством «Атом интертеймент» Андрей Алексеев.



Андрей Алексеев. Фото: TUT.BY

— Я слышал эту группу года три назад на фестивале в Англии и скажу, что вчера звук был лучше. Хотя так нельзя сравнивать: на фестивале много групп, и на нормальную настройку нет времени. Тем не менее вчера со звуком все было прекрасно и намного веселее, чем на других площадках в Минске.

Андрей Алексеев говорит, что размер арены небольшой, она имеет простую, понятную прямоугольную форму. Другой вопрос, как много в Минске концертов на такую по вместимости площадку.





— Три тысячи — это ни туда и ни сюда. Мне кажется, она больше подходит для танцпольных мероприятий, чем для партерных. Концертов такого размера пока в Беларуси немного: в основном либо на 1,5 тысячи, либо уже на 10. За пять лет концертов, которые собрали три тысячи зрителей, у нас было три или четыре. Но в этом размере это лучшая площадка, и лично для меня в тройку лучших в Минске входит.

— Какая площадка в Минске остается для вас номером один?

— Любимая площадка как нашей компании, так и моя — это "Минск-Арена". Ничто не сравнится с аншлагом там, когда 10 или 15 тысяч человек кричат на хоккее или концерте. С точки зрения энергетики — это номер один.



Фотоотчет с концерта смотрите тут и тут .

Читайте также

"Рынок вернулся на 7-8 лет назад". Обсуждаем самые провальные и прибыльные концерты года

Белорусы останутся без одного из крупнейших летних музыкальных фестивалей