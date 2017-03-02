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В Великобритании создали "умный презерватив"

03.03.2017 10:19 — Разное | Tut.by  
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Британский производитель презервативов представил устройство под названием i.Con, которое выполняет функцию фитнес-трекера для секса. На гаджет обратило внимание издание Mashable.


Изображение: British Condoms / mashable.com

i.Con — это эрекционное кольцо со множеством датчиков, которое надевается на основание пениса. Оно может фиксировать «среднюю скорость» активности, общее количество движений, и количество израсходованных калорий.

Данные с устройства можно передать на смартфон через порт micro USB, просмотреть их можно с помощью мобильного приложения. Заряжается гаджет через подключение к компьютеру.

Кольцо изготовлено из прочного синтетического каучука, датчики размещены в небольшом водонепроницаемом блоке из углеволокна. Создатели утверждают, что прибор никак не влияет на ощущения пользователя и партнера во время секса.

Хотя производитель называет i.Con «умным презервативом», прибор не предохраняет от венерических заболеваний и нежелательной беременности. Однако, по утверждению создателей, он оснащен экспресс-тестом на венерические заболевания. Если гаджет обнаруживает белки инфекций, передающихся половым путем, или антитела к ним, он отправляет сигнал тревоги на смартфон владельца.

Стоит новинка около 73 долларов США. Производитель планирует продавать гаджет по всему миру при условии достаточного количества предзаказов.

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По утверждению создателей, он оснащен экспресс-тестом на венерические заболевания.

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