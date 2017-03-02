

фото: ria.ru

К административной ответственности в 2016 году за незаконный провоз иностранцев в Россию было привлечено около 500 граждан Беларуси, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

«Около 500 белорусов в 2016 году привлечены к административной ответственности за незаконный провоз иностранцев и лиц без гражданства через государственную границу Российской Федерации. Чаще всего наши соотечественники, следуя в Россию, подвозили граждан Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Туркменистана и Ливана», – проинформировали в ГПК, пишет Интерфакс-Запад .

Там отметили, что иностранцы таким образом пытались попасть на российскую территорию с нарушениями – без надлежащих документов. Белорусы же в этих ситуациях, пытаясь или оказать добрую услугу, или заработать, нарушали законодательство Российской Федерации. В результате такие рядовые поездки по частным делам в соседнюю страну завершались штрафами в 1 тыс. росс. руб. (32,5 бел. рублей).

В пресс-службе обратили внимание на то, что административное правонарушение может быть переквалифицировано в уголовное в случае, если правоохранители установят умысел в действиях перевозчиков – белорусов. «За пособничество в незаконном пересечении границы иностранцем, который не имеет права въезжать в Россию, грозит наказание в виде штрафа до 200 тыс. росс. руб. (6,5 тыс.бел. руб.), или в размере зарплаты или иного дохода за период до полутора лет. Суд также может определить принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет», - напомнили в Госпогранкомитете.

Кроме того, сообщили там, в минувшем году правоохранители сталкивались со случаями, когда граждане Беларуси следовали в Россию без документов, удостоверяющих личность. «Российское законодательство предусматривает наказание за такое административное нарушение – штраф от 2 до 5 тыс. росс. руб. (от 65 до 162,5 бел. руб.) с выдворением из страны или без него», – уточнили в пресс-службе.

В Госпогранкомитете порекомендовали гражданам Беларуси при поездках на территорию России осмотрительно относиться к незнакомцам, которые просят подвезти их.

«Желание помочь при отсутствии твердой уверенности, что въезд иностранца в страну легален, может обернуться преследованием в соответствии с российским законодательством», – подчеркнули в ГПК.

