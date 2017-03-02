Пентагон продолжает совершенствовать свою гаубицу M777ER, которая должна превзойти по дальности огня российскую САУ «Коалиция-СВ», пишет Popular Mechanic.



Фото: U.S. Army

По сведениям издания, российская 152-мм САУ может вести огонь на дистанцию около 70 км. Чтобы сравняться с этим результатом и даже перекрыть его, американцы совершенствуют свою гаубицу M777.

Новое орудие M777ER (Extended Range) получило ствол, длина которого составила семь метров (на два метра больше прежнего). Чтобы существенно увеличить радиус поражения, американцами был разработан активно-реактивный снаряд XM1113 и новый заряд XM654, которые позволят вести огонь на дальность более 70 км.

Орудие также оснастили новым механизмом перезарядки, позволяющем выпускать снаряд каждые пять секунд. Емкость магазина — шесть снарядов. Все это увеличило вес системы на 500 кг.

Напомним, что 155-мм гаубица M777 довольно легкая для своего класса — 4218 килограммов. Это достигается за счет широкого применения в ее конструкции титана. Для сравнения, российская гаубица 2А65 «Мста-Б» весит 7 тонн. Дальность огня обычными снарядами у M777 достигает 24 км.