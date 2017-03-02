﻿ Американцы испытывают сверхдальнюю гаубицу с семиметровым стволом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американцы испытывают сверхдальнюю гаубицу с семиметровым стволом

03.03.2017 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Пентагон продолжает совершенствовать свою гаубицу M777ER, которая должна превзойти по дальности огня российскую САУ «Коалиция-СВ», пишет Popular Mechanic.


Фото: U.S. Army

По сведениям издания, российская 152-мм САУ может вести огонь на дистанцию около 70 км. Чтобы сравняться с этим результатом и даже перекрыть его, американцы совершенствуют свою гаубицу M777.

Новое орудие M777ER (Extended Range) получило ствол, длина которого составила семь метров (на два метра больше прежнего). Чтобы существенно увеличить радиус поражения, американцами был разработан активно-реактивный снаряд XM1113 и новый заряд XM654, которые позволят вести огонь на дальность более 70 км.

Орудие также оснастили новым механизмом перезарядки, позволяющем выпускать снаряд каждые пять секунд. Емкость магазина — шесть снарядов. Все это увеличило вес системы на 500 кг.

Напомним, что 155-мм гаубица M777 довольно легкая для своего класса — 4218 килограммов. Это достигается за счет широкого применения в ее конструкции титана. Для сравнения, российская гаубица 2А65 «Мста-Б» весит 7 тонн. Дальность огня обычными снарядами у M777 достигает 24 км.

Читайте также: Фотофакт: секретная модификация САУ «Коалиция» была замечена в Нижнем Новгороде

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаубица должна превзойти по дальности огня российскую САУ "Коалиция-СВ".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Больше Prime Hall, но меньше Дворца спорта. В Минске заработала новая концертная площадка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика