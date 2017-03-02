Владислав Казакевич, напавший 8 октября 2016 года и убивший одну и ранивший трех женщин, приговорен 3 марта Минским городским судом к 15-и годам лишения свободы в колонии общего режима.

Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и пп. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 14 и пп. 1, 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершавшим убийство), пп. 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим убийство), ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК, передает onliner.by .

Муж погибшей Александр Александронец заявил, что считает приговор суда объективным и законно правильным. Однако, по его словам, в законодательстве есть пробелы, которые нужно менять, поскольку «за такое преступление — это слишком мало».

Родители осужденного на судебное заседание не пришли.

8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич напал на людей с топором и бензопилой, в результате чего одна женщина была убита, еще несколько было ранено. Преступника задержали, и он был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. Однако он был признан вменяемым. А поскольку ему на момент преступления не исполнилось 18-и, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозили .