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Убийцу с бензопилой приговорили к 15 годам колонии
Владислав Казакевич, напавший 8 октября 2016 года и убивший одну и ранивший трех женщин, приговорен 3 марта Минским городским судом к 15-и годам лишения свободы в колонии общего режима.
Он признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и пп. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (Приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 14 и пп. 1, 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершавшим убийство), пп. 6, 13, 16 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим убийство), ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) УК, передает
Муж погибшей Александр Александронец заявил, что считает приговор суда объективным и законно правильным. Однако, по его словам, в законодательстве есть пробелы, которые нужно менять, поскольку «за такое преступление — это слишком мало».
Родители осужденного на судебное заседание не пришли.
8 октября 2016 года 17-летний Владислав Казакевич
Тем не менее, в 2014 году подростку
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Владислав Казакевич, напавший 8 октября 2016 года и убивший одну и ранивший трех женщин, приговорен 3 марта Минским городским судом к 15-и годам лишения свободы в...
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